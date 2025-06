Velká předpověď počasí na prázdniny pro Česko i Evropu

V pátek začínají letní prázdniny a s nimi i doba dovolených a výletů jak po Česku, tak i do zahraničí. Současně jde o období, kdy se meteorologové potýkají se zvýšenou četností dotazů, jaké počasí v té které oblasti a v daném čase bude, kdy si vzít dovolenou a podobně.

Předpovědět dopředu, jaké bude počasí v druhém srpnovém týdnu, je mimo možnosti nejen současné, ale i budoucí meteorologie. Nicméně je možné alespoň rámcově nastínit, jaký převládající vývoj počasí během následujících dvou měsíců léta by měl panovat.

O podobě srpnového počasí můžeme spekulovat pouze na základě měsíčních výhledů. Ty jsou k dispozici z vícero modelů, nicméně všechny se shodují v tom, že by mělo jít o další teplotně nadprůměrný měsíc.

Z hlediska srážek by červenec měl být spíše podprůměrný, nicméně lokálně může spadnout více srážek, pokud se do daného regionu „trefí“ více bouřek. Vysoké teploty, s tím související vyšší výpar a k tomu spíše nižší množství srážkové vody povede ke zhoršování půdního sucha, které může být lokálně až extrémně intenzivní ve srovnání s obvyklými podmínkami v dané roční době.

Je však pravděpodobné, že i další červencové týdny budou ve znamení spíše teplotně nadprůměrného počasí. Teploty by se měly poměrně často dostávat k tropickým třiceti stupňům, vyloučena nejsou ani častější maxima kolem pětatřiceti.

Odchylka od dlouhodobého průměru by se měla pohybovat kolem jednoho stupně Celsia, nicméně charakter cirkulace naznačuje tyto výhledy podobně jako v červenci. Tedy častější vliv tlakové výše s opakovanými přílivy až velmi teplého vzduchu. I v srpnu se tak nejspíš dočkáme častějších tropických dnů. Srážkově by to mělo být podobné jako v červenci, tedy spíše mírně podprůměrné množství (ale zde je nejistota větší než u teplot), tudíž může pokračovat tendence přetrvávajícího sucha.

Rozpálená Evropa

Mnoho lidí dává přednost dovolené u moře na jihu Evropy. Kdo zamíří na Pyrenejský poloostrov, měl by počítat s nadprůměrně teplým létem. I když tamní meteorologové neočekávají tak urputné a dlouhé vlny veder jako v roce 2022 nebo 2023, čtyřicetistupňová vedra se určitě občas objeví.

O něco příjemnější teploty nabídnou Baleáry, nicméně i na nich se občas horké vlny projeví. Výjimkou jak ve vnitrozemí, tak na ostrovech nebudou tropické noci. Z hlediska srážek není zatím patrný výrazný trend, vzhledem k vlhkému jaru jsou tamní vodní rezervoáry na dobré úrovni, takže by neměla nastávat výrazná omezení spotřeby vody, jako se stalo v minulém roce.

Teplotně mírně nadprůměrné počasí po většinu léta zřejmě nabídne také Itálie – a na rozdíl od minulých měsíců, kdy se výraznější horké extrémy Apeninskému poloostrovu spíše vyhýbaly, se během prázdnin budou teplotní rekordy zřejmě přepisovat i v této části Evropy.

Vysokým teplotám v západním Středomoří napomůže i nadprůměrně teplá mořská voda – oproti dlouhodobému průměru je v současnosti o dva až čtyři stupně vyšší. Mimochodem to platí také o Azurovém pobřeží ve Francii, která zažívá opakované vlny intenzivních veder.