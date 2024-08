Nejhorší scénář? Až sto tropických dnů v roce, míní klimatolog

Tropické dny jsou způsobené tím, že se prohřeje příliv teplého vzduchu od jihu. Dlouhodobé extrémy jsou pak napojené na epizodu El Niño, která má v rámci klimatického systému nejvýraznější vazby do různých míst planety.

„Za to, že ta epizoda vyprodukovala rekordní teploty po dobu celého roku, může posun klimatickou změnou,“ říká Halenka. Tu vysvětluje „prostým fyzikálním principem“, kdy více skleníkových plynů v atmosféře vytváří skleníkový efekt.

Co jsme „napumpovali“

Cílem Evropské unie je dosáhnout klimatické neutrality sedmadvacítky do roku 2050. Oxid uhličitý podle klimatologa vydrží v atmosféře devadesát až sto let. „To, co jsme tam napumpovali, to tam bude ještě dlouho klima ovlivňovat,“ říká.