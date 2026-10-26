V Číně objevili obří houbu „D-rex“. Vznikla ve světě zničeném asteroidem

Když něco živého zemře, vždy se v přírodě najde organismus, který toho využije. Doba masových vymírání tomu přeje. Jedno z těch největších nastalo asi před 65 miliony lety, kdy asteroid, který narazil do Země, způsobil vyhynutí dinosaurů a mnoha dalších forem života. Čínští vědci teď našli organismus, který se rozkladem po této katastrofě živil.
Houba, která vznikla následkem dopadu chicxulubského asteroidu, se našla v pralesích hornaté provincie Jün-nan na jihozápadě Číny. Patří k tomu většímu, co říše hub nabízí: na výšku může měřit až půl metru a vážit kolem 2,2 kilogramu. Vědci jí dali jméno Dianjunus rex, což připomíná jméno slavného dinosaura tyrannosaura rexe.
Po objevu této houby následovala detailní genetická analýza: to znamená porovnání s genomem stovek jiných druhů hub, jejichž evoluce vědci znají. Díky tomu zjistili, že vznikla asi před 65 miliony lety, tedy právě v době katastrofického vymírání dinosaurů. Podle autorů této studie existuje jasná souvislost.
Houba, která konzumovala zničený svět
Vědci tvrdí, že po dopadu asteroidu se do atmosféry dostalo obrovské množství částic vymrštěných nárazem a také požáry lesů. Vedlo to k náhlému ochlazení, podle současných poznatků asi o 26 stupňů Celsia – a to vedlo k vyhynutí nejprve rostlin, a později i zvířat, která se jimi živila. Náhlé množství využitelné rostlinné hmoty otevřelo příležitost pro organismy, které ji dokázaly zpracovat.
D-rex byl podle autorů studie jedním z nich. Prvním náznakem je samotná výška houby – je to pro ni náročné, stojí ji to spoustu hmoty a energie. To naznačuje, že zdrojů měla opravdu dost, díky tomu se pak dokázala v ekosystému uchytit a přežít až do současnosti.
Vědci mají také důkazy, že houba je vybavená enzymy, které jsou specializované na rozkládání dřeva.
Novou houbu se povedlo najít velmi snadno, její půlmetrové části uviděli badatelé na první pohled – obepínaly jako tlusté lidské prsty kořeny dubu. Objev pokládají za důležitý právě i z tohoto hlediska. V dříve nedostupných pralesích – nejen Číny – se může skrývat podobných objevů mnohem víc. A mohou lidstvu pomoci nejen tím, že vrhnou jasnější světlo na minulost Země. Řada hub totiž obsahuje sloučeniny s léčivými nebo jinak přínosnými látkami.