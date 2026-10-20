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Milion gigabitů za sekundu. Nový podmořský kabel propojí USA a Evropu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Meta, LiveScience
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Zdroj: ČT24

Nový a extrémně rychlý internetový podmořský kabel – s názvem Petal – propojí Evropu a Spojené státy. Jeho stavbu oznámila společnost Meta. S délkou sedm tisíc kilometrů má jako vůbec první podobný projekt spojit kontinenty petabitovou rychlostí. Teoreticky by mohl zajistit souběžné streamování hudby pro 75 procent světové populace.

„Tyto kabely propojí datová centra,“ uvedl Jiří Vodrážka, který vede katedru komunikační techniky FEL ČVUT v Praze. „Jsou důležité pro propojení těchto infrastruktur.“

Tento konkrétní bude přenášet data mezi USA a Francií závratnou rychlostí až 1 milion gigabitů za sekundu (Gbps) — to stačí k přenosu přibližně 125 terabajtů dat za sekundu, což odpovídá zhruba 25 tisícům filmům v HD kvalitě, z nichž každý má velikost 5 gigabajtů. Podle Vodrážky ale není počet „filmů“ klíčový, tím zásadním podle něj je, že po propojení takovým kabelem budou moci datacentra lépe využívat svůj plný potenciál.

Bez kabelů není internetu

Kabel s názvem Petal bude provozovat společnost Meta, které patří sociální sítě Facebook a Instagram. Je výjimečný tím, že jeho kapacita je dvojnásobná oproti jakýmkoliv současným. Je to umožněné tím, že Petal bude prvním komerčním podmořským kabelovým systémem, který bude využívat technologii takzvaných vícejaderných optických vláken.

Zatímco konvenční optická vlákna obvykle obsahují jedno jádro, každé z vláken systému Petal bude obsahovat dvě jádra, která přenášejí optické signály v opačných směrech, což umožní, aby jedno vlákno poskytovalo kapacitu, k níž by jinak byla zapotřebí dvojice běžných.

Každé z nich je zhruba stejně tlusté jako lidský vlas, má tedy průměr pouhých 125 mikrometrů. Systém Petal bude obsahovat 24 párů takových vláken, uvedla Meta. Do provozu by se mohl dostat v roce 2029.

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Logo společnosti Meta

Podmořské kabely patří mezi nejdůležitější vrstvy internetové infrastruktury, protože přenášejí přibližně 99 procent světového internetového provozu. Podle Vodrážky je obecná představa o podobě kabelu nesprávná – neleží na dně vždy v dokonale přímé linii. Jeho vedení a uložení se přizpůsobuje terénu a požadavkům na instalaci a opravy.

Na důležitých místech, kde může hrozit například poškození od lodních kotev, se dokonce zahrabávají vrstvou usazenin.

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