Zelenskyj se setkal s britským králem i premiérem Starmerem


Britský král Karel III. na hradě Windsor přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Je to letos jejich už třetí vzájemné setkání. Zelenskyj, který byl ve čtvrtek na summitu EU v Bruselu, poté zamířil do sídla premiérů v londýnské Downing Street. Do Británie přijel především na zasedání takzvané koalice ochotných.

Zelenského v pátek čeká v britské metropoli nabité odpoledne, informuje server BBC. V Downing Street se setkal s britským premiérem Keirem Starmerem, aby projednali další britskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání plnohodnotné ruské agresi.

Poté se k nim připojí dánská premiérka Mette Frederiksenová, nizozemský premiér Dick Schoof nebo generální tajemník NATO Mark Rutte, do této diskuse se podle BBC přes videospojení zapojí také francouzský prezident Emmanuel Macron.

Jednání koalice ochotných

Po rozhovoru této šestice se Zelenskyj zúčastní širšího jednání představitelů zemí takzvané koalice ochotných, tedy států podporujících bránící se Ukrajinu. On-line se připojí zástupci více než dvou desítek zemí, za Česko to bude premiér Petr Fiala (ODS). Večer pak bude následovat společná tisková konference Zelenského, britského premiéra a generálního tajemníka NATO.

Britský premiér Starmer se podle prohlášení své kanceláře na jednání koalice ochotných chystá vyzvat státníky mimo jiné k tomu, aby pracovali na odstranění ruské ropy a plynu z globálního trhu a zintenzivnili dodávky střel dlouhého doletu Kyjevu.

Na úvod setkání se šéfem britské vlády zaznělo, že by se v rámci koalice ochotných mělo jednat i o bezpečnostních zárukách nebo protivzdušné obraně. Zelenskyj řekl, že se Putin snaží způsobit „humanitární katastrofu“.

Jednání se v Londýně koná v době, kdy Rusko dál odmítá příměří a americký prezident Donald Trump zrušil svoji avizovanou schůzku s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem v Budapešti.

