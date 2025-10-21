První premiérkou Japonska bude Sanae Takaičiová

Dolní komora japonského parlamentu zvolila premiérkou předsedkyni vládní Liberálnědemokratické strany (LDP) Sanae Takaičiovou. Půjde o první ženu na premiérském postu v japonských dějinách, informovala agentura Reuters. Čtyřiašedesátiletá Takaičiová vystřídá Šigerua Išibu, který odstoupil v září po volebních porážkách.
Takaičiovou, která povládne v koalici s menší pravicovou Japonskou stranou inovace (JIP), podpořilo 237 zákonodárců ve 465členné dolní komoře. Ještě v úterý by se pro ni podle agentur měla vyslovit i horní komora a Takaičiová pak bude moci večer složit přísahu. Po 103 mužských předchůdcích se stane první ženou v čele japonské vlády.
Agentura AP, která Takaičiovou označuje za ultrakonzervativní, očekává, že tato chráněnka zavražděného expremiéra Šinzóa Abeho bude usilovat o změny japonské pacifistické ústavy a o posílení japonské armády i ekonomiky. Nedávno například prohlásila, že nebude váhat požadovat nová jednání o clech s USA, pokud by některé části dohody byly pro Japonsko „nespravedlivé nebo škodlivé“. Poté však svůj postoj poněkud zmírnila.
Vzhledem k tomu, že ani v koalici ale nedisponuje parlamentní většinou, nemusí mít příliš silnou pozici, a není tak jasné, co ze záměrů se jí podaří prosadit.
Tvrdé postoje vůči Číně i Koreji
Takaičiová je známá svými nacionalistickými názory a zastává tvrdé postoje ve vztazích k Číně nebo Jižní Koreji. Nedávno například kritizovala represe Pekingu vůči Mongolům ve Vnitřním Mongolsku a vyzvala k jednotě za účelem obrany svobody, právního státu a základních lidských práv.
Dlouholetá poslankyně a někdejší ministryně vnitra a ekonomické bezpečnosti se šéfkou LDP stala letos 4. října. O vedení strany, která tradičně dominuje japonské politice, se ucházela v nedávné minulosti už dvakrát. Loni se dokonce dostala do rozhodujícího druhého kola hlasování, v němž ale zvítězil dosavadní premiér Šigeru Išiba.