Japonsko směřuje k nové vládě. Poprvé ji nejspíš povede premiérka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Japonská Liberálnědemokratická strana (LDP), která dosud figurovala ve vládě, se dohodla na vytvoření nového koaličního kabinetu s menší Stranou inovace (JIP). Informují o tom tiskové agentury s odvoláním na vedení JIP a japonská média, podle nichž podepíší lídři stran smlouvu ještě v pondělí. Jejich spolupráce přibližuje premiérské křeslo šéfce LDP Sanae Takaičiové, která se může stát první ženou v čele japonské vlády.

„Dnes (v pondělí, pozn. red.) podepíšeme dohodu pro vytvoření koaliční vlády,“ citovala agentura AFP předsedu JIP Hirofumiho Jošimuru. Formální akt je podle něho naplánován na 18:00 tokijského času (11:00 SELČ).

Japonskou vládní koalici předminulý týden po 26 letech kvůli sporům o financování stran opustila strana Komeitó, která se také rozhodla nepodpořit jmenování Takaičiové premiérkou. Její strana od té chvíle hledala možného vládního partnera.

Japonská „Železná lady“ chce změnit pacifistickou ústavu
Nová šéfka japonské LDP Sanae Takaičiová

Podle informací agentury Kjódó se JIP rozhodla po vstřícných programových krocích učiněných LDP premiérku při hlasování v parlamentu plánovaném na úterý podpořit. Dosud se hovořilo o tom, že menší strana ve vládě mít ministry nechce, nyní však JIP poprvé veřejně informovala o vytvoření vládní koalice.

LDP v Japonsku vládla téměř celou poválečnou éru. Její první šéfkou se před dvěma týdny stala exministryně hospodářské bezpečnosti a vnitra Takaičiová. Zprvu se zdálo, že bude bez potíží oběma komorami paramentu zvolena premiérkou, odchod Komeitó však situaci zkomplikoval.

Japonský premiér oznámil rezignaci
Šigeru Išiba

Výběr redakce

Po zákazu pálení nakupují osady na likvidaci listí stroje

Po zákazu pálení nakupují osady na likvidaci listí stroje

před 33 mminutami
O superdávku už požádalo přes sto tisíc lidí. Na kalkulačku se ale dál čeká

O superdávku už požádalo přes sto tisíc lidí. Na kalkulačku se ale dál čeká

před 57 mminutami
Chci Doněckou oblast, řekl Putin Trumpovi. Jinde by prý mohl ustoupit

Chci Doněckou oblast, řekl Putin Trumpovi. Jinde by prý mohl ustoupit

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Izrael zaútočil v Gaze poté, co ráno zahynuli dva jeho vojáci

Izrael zaútočil v Gaze poté, co ráno zahynuli dva jeho vojáci

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj podpořil obviněného hejtmana Půtu

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj podpořil obviněného hejtmana Půtu

před 10 hhodinami
Většina Fialovy vlády by byla pro opětovné předložení rozpočtu, když se nebude rýsovat nový kabinet

Většina Fialovy vlády by byla pro opětovné předložení rozpočtu, když se nebude rýsovat nový kabinet

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Kolumbijský prezident obvinil USA z vniknutí do pobřežních vod a zabití rybáře

Kolumbijský prezident obvinil USA z vniknutí do pobřežních vod a zabití rybáře

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Demonstranti v Praze odmítli Motoristy v čele resortu životního prostředí

Demonstranti v Praze odmítli Motoristy v čele resortu životního prostředí

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Prezidentem Bolívie bude centristický senátor Paz

Prezidentské volby v Bolívii vyhrál křesťanskodemokratický senátor Rodrigo Paz. Po sečtení 97 procent okrsků z nedělních voleb získal téměř 55 procent hlasů, zatímco bývalý konzervativní prezident Jorge Quiroga Ramírez obdržel 45 procent. Podle bolivijských médií o tom informoval nejvyšší volební tribunál s tím, že Pazovo vítězství je dle tribunálu „nezvratné“.
03:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Japonsko směřuje k nové vládě. Poprvé ji nejspíš povede premiérka

Japonská Liberálnědemokratická strana (LDP), která dosud figurovala ve vládě, se dohodla na vytvoření nového koaličního kabinetu s menší Stranou inovace (JIP). Informují o tom tiskové agentury s odvoláním na vedení JIP a japonská média, podle nichž podepíší lídři stran smlouvu ještě v pondělí. Jejich spolupráce přibližuje premiérské křeslo šéfce LDP Sanae Takaičiové, která se může stát první ženou v čele japonské vlády.
před 1 hhodinou

Nákladní letoun sjel v Hongkongu z ranveje do moře. Zemřeli dva lidé

Nákladní letoun z Dubaje sjel v neděli večer při přistání na letišti v Hongkongu z ranveje do moře. Při nehodě zemřeli dva lidé z letištního vozidla, čtveřici členů posádky letadla se podařilo zachránit a převézt do nemocnice, informovaly agentury Reuters a AP.
před 4 hhodinami

Hútíové zadrželi v Jemenu dvacet zaměstnanců OSN

Jemenská povstalecká skupina hútíové zadržela v neděli dvě desítky zaměstnanců Organizace spojených národů (OSN). S odvoláním na koordinátora OSN pro Jemen to uvedla agentura AP. V sobotu povstalci zaútočili na další zařízení OSN v hlavním městě Saná, dodal představitel.
před 7 hhodinami

Zloději ukradli z pařížského Louvru šperky

Pařížské muzeum Louvre zůstalo v neděli zavřené poté, co se do něj vloupali zloději a odnesli osm šperků nevyčíslitelné hodnoty. Ráno to uvedl deník Le Parisien. Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová o loupeži informovala na sociální síti X a oznámila, že úřady zahájily vyšetřování. Podle vyšetřovatelů se jednalo o profesionální gang, který nejspíš pracoval na zakázku. Prezident Emmanuel Macron loupež večer označil za útok na francouzské kulturní dědictví.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Chci Doněckou oblast, řekl Putin Trumpovi. Jinde by prý mohl ustoupit

Ruský vládce Vladimir Putin během posledního hovoru s prezidentem USA Donaldem Trumpem naznačil, že je ochoten vzdát se částí ukrajinské Záporožské a Chersonské oblasti, které ruské síly částečně okupují, výměnou za celou Doněckou oblast. Píše to deník The Washington Post (WP) s odkazem na dva vysoce postavené americké činitele. Podle informací deníku Financial Times (FT) Trump v pátek vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k přijetí ruských podmínek. Putin údajně pohrozil „zničením“ Ukrajiny, pokud podmínky nesplní.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Ukrajinci rychle opravují klíčové tratě, na které cílí Rusko

Rusko od léta stupňuje útoky na ukrajinskou železniční infrastrukturu. Tratě a důležité dopravní uzly jsou pod palbou i několikrát týdně. Jedním z nich je Lozová v Charkovské oblasti, kam letecká puma dopadla i v noci na neděli. Úřady hlásí nejméně pět zraněných. Ukrajincům se ale daří tratě rychle opravit, zjistila na místě zpravodajka ČT Ilona Zasidkovyčová.
před 9 hhodinami

Izrael zaútočil v Gaze poté, co ráno zahynuli dva jeho vojáci

Izraelská armáda oznámila novou vlnu vzdušných úderů proti Hamásu na jihu Pásma Gazy. Hovoří o reakci na hrubé porušení příměří z nedělního rána. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dal obranným silám pokyn k odvetě za útok v Rafahu. Při něm podle armády zahynuli dva izraelští vojáci. Hamás ale tvrdí, že si není vědom žádných střetů s izraelskými jednotkami v Rafahu a že nad tamními bojovníky nemá kontrolu. Večer izraelská armáda oznámila, že začala znovu prosazovat klid zbraní.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...