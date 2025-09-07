Japonský premiér Šigeru Išiba se rozhodl odstoupit z funkce. Oznámil to podle agentur na nedělní tiskové konferenci. Vyhověl tak rostoucímu tlaku, aby přijal zodpovědnost za neúspěch v červencových volbách do horní komory parlamentu.
Japonský premiér oznámil rezignaci
Išiba ve funkci strávil necelý rok, vládní koalice během té doby ztratila většinu v obou komorách parlamentu, napsala AFP.
„Rád bych předal štafetu další generaci,“ uvedl podle agentury Reuters osmašedesátiletý Išiba. Vyjádřil rovněž přání, aby jeho Liberálnědemokratická strana (LDP) překonala vnitřní rozpory. Dodal, že bude zastávat své povinnosti, dokud si LDP nezvolí jeho nástupce.
„Vzhledem k rostoucímu politickému tlaku po opakovaných volebních prohrách LDP byla Išibova rezignace nevyhnutelná,“ uvedla analytik Kazutaka Maeda z výzkumného institutu Meidži Jasuda.
Poté, co japonský premiér Išiba oznámil svou rezignaci, se pozornost obrací k tomu, kdo bude dále řídit čtvrtou největší ekonomiku světa, napsala agentura Reuters. Dodala, že proces výběru příštího japonského lídra je složitější než dříve, protože Išibova LDP, která vládla Japonsku po většinu poválečného období, a její menší koaliční partner ztratili během jeho funkčního období většinu v obou komorách parlamentu. Není tak zaručeno, že se předseda LDP stane i předsedou vlády.
Vládnoucí strana si musí vybrat nového předsedu
Nejdříve si musí LDP vybrat nového předsedu, který nahradí Išibu. Datum výběru ještě nebylo stanoveno.
V posledním „závodě“ o vedení strany v září 2024 museli kandidáti získat dvacet nominací od zákonodárců strany, aby mohli kandidovat. Uchazečů o premiérský post bylo tenkrát devět a Išiba zvítězil v druhém kole, připomněla agentura.
Rozhodne hlasování v obou komorách, ta dolní je mocnější
Na základě precedentu bude nejprve hlasovat o svém kandidátovi na premiéra mocnější dolní komora. Poslanci mohou nominovat kteréhokoli kandidáta z komory a historicky byli k hlasování navrhováni lídři opozičních stran. Kandidát, který v prvním kole získá prostou většinu, je schválen. Pokud nikdo nezíská většinu, následuje druhé kolo hlasování mezi dvěma kandidáty s nejvyšším počtem hlasů.
Hlasování pak přechází do horní komory, kde začíná podobný proces, i když premiérem se může stát pouze člen dolní komory. Pokud mezi komorami dojde k neshodě, rozhoduje volba dolní komory.
Nový premiér může také vyhlásit předčasné parlamentní volby, aby získal národní mandát, doplnila agentura Reuters.