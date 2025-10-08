Vládnoucí Liberálnědemokratická strana (LDP) v Japonsku zvolila poprvé v historii do čela ženu, která má šanci stát se v příštích dnech premiérkou. Konzervativní nacionalistka Sanae Takaičiová chce změnit pacifistickou ústavu a uzavřít bezpečnostní alianci s Tchaj-wanem. Jejím cílem je stát se japonskou „Železnou lady“. Podle expertů polarizuje společnost a hrozí zhoršení vztahů Tokia s asijskými zeměmi.
Japonská „Železná lady“ chce změnit pacifistickou ústavu
Čtyřiašedesátiletá exministryně hospodářské bezpečnosti a vnitra Takaičiová po dvou neúspěšných pokusech dosáhla svého cíle. Zvolena byla symbolicky v den sedmdesátého výročí vzniku LDP. Šéfkou uskupení bude do roku 2027. Pokud získá v polovině října i většinovou podporu obou komor parlamentu, stane se vůbec první japonskou premiérkou.
Bývalá televizní moderátorka a bubenice v metalové kapele v minulosti proslula tím, že s sebou nosila řadu náhradních paliček, protože je při intenzivním bubnování lámala. Dcera úředníka a policistky je také milovnicí motorek a potápění, uvádí server BBC News.
Působení v Kongresu USA
Zájem o politiku se u Takaičiové projevil už v osmdesátých letech dvacátého století, kdy vrcholily obchodní spory mezi Spojenými státy a Japonskem. V té době začala pracovat v Kongresu USA pro demokratku Patricii Schroederovou, známou svou kritikou Japonska.
Takaičiová úspěšně kandidovala do parlamentu v roce 1996 za LDP. Od té doby byla desetkrát zvolena poslankyní a působila ve vysokých vládních funkcích – postupně se stala ministryní pro hospodářskou bezpečnost, vedla průmysl a obchod i vnitro a komunikace.
Korupční aféry a protiimigrační nálady
V čele strany nahradila premiéra Šigerua Išibu, který na obě funkce rezignoval letos 7. září. Důvodem byla ztráta většiny vládní koalice, složené z LDP a strany Komeitó, v obou komorách parlamentu. LDP dominovala japonské politice od založení v roce 1955, nyní ale ztrácí voliče kvůli velkým korupčním skandálům, frustraci z pomalé ekonomiky, dopadům stárnutí populace a rostoucí sociální nespokojenosti.
LDP doufá, že zvolením konzervativní političky získá zpět voliče, kteří tíhnou ke krajně pravicové straně Sanseitó. Ta se sloganem „Japonsko na prvním místě“ nedávno získala patnáct křesel v horní komoře parlamentu.
Podle agentury AP v zemi sílí protiimigrační nálady s tím, jak tradičně izolovaný národ zažívá rekordní příliv cizinců, kteří mají posílit klesající pracovní sílu. Této atmosféry ve společnosti pak využívají populisté. „Všechny země se potýkají s konflikty a rozdělením. Musíme světu ukázat solidaritu a toleranci. Doufám, že se strana (s novou předsedkyní) sjednotí a splní své povinnosti vůči státu, jeho občanům, světu a příští generaci,“ prohlásil odstupující premiér Išiba.
Takaičiová bude proto muset začít spolupracovat s nějakou z opozičních stran a ona sama podle AP potvrdila, že bude chtít koalici rozšířit. V úvahu podle agentury přichází konzervativní Japonská strana inovace (JIP) či Demokratická strana pro lid (DPP), které jsou považovány za podobné LDP.
„Přidali jsme novou stránku do historie LDP. Čeká nás náročná cesta, protože je mnoho věcí, které musíme společně řešit. Splním svůj slib. Nemůžeme obnovit LDP, pokud nezmobilizujeme všechny síly všech generací. Vždy budeme dávat na první místo národní zájem a řídit zemi s rozumem,“ uvedla politička ve vítězném proslovu.
Obdiv k britské „Železné lady“
Nová pro-byznysová předsedkyně vládní strany hlásá, že jejím cílem je stát se japonskou „Železnou lady“ po vzoru slavné Margaret Thatcherové. Někdejší britskou premiérku v kampani opakovaně označovala za zdroj inspirace a poukazovala na její silný charakter a přesvědčení spojené s její „ženskou vřelostí“, citovala političku agentura Reuters.
Jako chráněnka zesnulého japonského expremiéra Šinzóa Abeho slíbila oživit jeho ekonomickou vizi „Abenomiky“, která spočívá ve vysokých veřejných výdajích a levných půjčkách s cílem zmírnit rostoucí životní náklady.
„Překvapivé vítězství fiskální holubice by mohlo otřást důvěrou investorů v jednu z nejzadluženějších ekonomik světa,“ podotýká Reuters. V pondělí nicméně japonské akcie dosáhly v reakci na zvolení nové lídryně LDP rekordního maxima. Referenční index Nikkei 225 se poprvé v historii dostal nad hranici 47 tisíc bodů.
Pokud jde o domácí politiku, Takaičiová mimo jiné chystá tvrdý postup v otázce migrace. Konzervativní politička se staví negativně k manželství stejnopohlavních párů a vystupuje i proti legislativě umožňující vdaným ženám ponechat si svá rodná jména, přičemž trvá na tom, že to podkopává tradici. Dříve avizovala, že se nebrání spolupráci s krajně pravicovými uskupeními.
V poslední době však své silně konzervativní postoje zmírnila, všímá si BBC. Během kampaně mimo jiné slíbila, že poplatky za hlídání dětí si budou moci lidé částečně odečíst z daní, a navrhla daňové úlevy pro firmy, které poskytují interní služby péče o děti. „Osobně jsem ošetřovatelství a péči zažila třikrát v životě. Chci vytvořit společnost, kde se lidé nebudou muset vzdávat své kariéry,“ konstatovala nová lídryně LDP.
Podle listu The Economist by Takaičiová prudkým posunem strany doprava riskovala prohloubení sporů mezi konzervativním a umírněnějším křídlem LDP. To by mohlo znamenat odchod středových voličů k liberálnějším opozičním silám.
Návrat k militarismu
V zahraniční politice Takaičiová vystupuje kriticky vůči Číně a pravidelně navštěvuje svatyni Jasukuni, která je považována za symbol japonského militarismu. Vyzvala také ke změně poválečné pacifistické ústavy. Ta zabraňuje obranným silám země mít útočné schopnosti, uvádí BBC.
Její ultrakonzervativní a nacionalistický postoj se považuje za velké riziko pro vztahy Japonska s dalšími asijskými zeměmi, napsala agentura AP. Revizionistické názory na válečnou historii země u Takaičiové komplikují nedávné sblížení mezi Japonskem a Jižní Koreou a také pokusy o stabilizaci vztahů s Pekingem, upozornil Economist.
Lídryně LDP letos navrhla, že by Tokio mohlo vytvořit „kvazibezpečnostní alianci“ s Tchaj-wanem, demokraticky spravovaným ostrovem, který si nárokuje právě Čína.
Čínské ministerstvo zahraničí podle agentury Kjódó předsedkyni bezprostředně po jejím zvolení do čela LDP vyzvalo, aby prosazovala „pozitivní a racionální politiku“ vůči Pekingu a podporovala strategické a vzájemné výhodné vztahy. Podle resortu by Japonsko mělo nadále dodržovat závazek z roku 1972, který respektuje Tchaj-wan coby „nezcizitelnou“ součást Číny.
Tchajwanský prezident Laj Čching-te vyjádřil Takaičiové nejsrdečnější gratulace a označil ji za věrnou přítelkyni tohoto ostrova. Vláda Jižní Koreje v prohlášení uvedla, že bude udržovat úzkou komunikaci s novým japonským kabinetem.
Nedotažená dohoda s Trumpem
Možná budoucí premiérka bude muset řešit i napjaté vztahy mezi USA a Japonskem a dotáhnout do konce celní dohodu, na které se vláda Išiby dohodla s administrativou Donalda Trumpa. Podle BBC se obě strany stále dohadují o to, jak ujednání implementovat, přičemž Takaičiová ho považuje za vágní.
Uvedla však, že spojenectví s USA zůstává „základním kamenem“ japonské bezpečnosti. Očekává se, že koncem tohoto měsíce pozve Trumpa do Japonska během jeho plánované návštěvy Asie.