Obyvatelé Tchaj-wanu dostanou příručku pro případ napadení Čínou


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Horizont ČT24: Tchaj-wan se připravuje na čínskou invazi
Zdroj: ČT24

Tchaj-wan připravil příručku pro své obyvatele, jak se chovat v případě napadení ostrova cizím nepřítelem, tedy Čínou. Uvádí se v ní mimo jiné, že zprávy o tom, že se vláda v Tchaj-peji již vzdala, jsou falešné. Je v ní i seznam různých scénářů, které by mohly nastat: od poničení podmořských kabelů přes kybernetické útoky až po vyhlášení bezletové zóny nad ostrovem v případě napadení. Pro dobu případné války pak nabízí rady, kam se schovat. Úřady také upozorňují na podobnost tchajwanských a čínských vojenských uniforem. Proto lidem doporučují, aby se co nejvíc vyhýbali jakýmkoli ozbrojeným osobám.

