Ukrajina vysílá do Dánska vojenskou misi, jejímž úkolem bude při cvičení sdílet s partnery zkušenosti z boje proti dronům, uvedl v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X. Oznámení přichází den před neformálním summitem Evropské unie v Kodani, ve čtvrtek se v dánské metropoli navíc uskuteční schůzka Evropského politického společenství (EPC).
Ukrajina posílá do Dánska dronové experty
V uplynulých dnech čelilo Dánsko, nynější předsednická země EU, několika dronovým incidentům. Ukrajina, která se od roku 2022 brání otevřené ozbrojené ruské agresi, má rozsáhlé zkušenosti s obranou proti bezpilotním letounům v důsledku jejich rozšířeného využívání na bojišti.
„Naše skupina specialistů zahájila misi v Dánsku, kde sdílí ukrajinské zkušenosti v boji proti dronům. Naši vojáci přijeli, aby se zúčastnili společných cvičení s partnery, která by se mohla stát základem pro nový systém obrany proti ruským i jakýmkoliv jiným dronům,“ napsal Zelenskyj.
Země má podle něj momentálně největší zkušenosti s bojem proti bezpilotním letounům v Evropě. „Ukrajinští odborníci a naše technologie se mohou stát klíčovým prvkem budoucí ‚evropské zdi proti dronům‘,“ dodal ukrajinský prezident.
Dánsko v posledních dnech řešilo incidenty, kdy se nad letišti nebo vojenskými základnami objevily drony. Kodaň pro tento týden zakázala veškeré lety civilních dronů na svém území, aby zajistila bezpečnost neformálního summitu lídrů evropských zemí. Tamní ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že posílilo kapacity na odhalování bezpilotních prostředků. Pomoc dánské armádě s protidronovou obranou přislíbily Švédsko a Francie.
Narušení svého vzdušného prostoru drony nebo stíhačkami v posledních týdnech hlásilo také několik dalších zemí EU a NATO. Polsko 10. září zaznamenalo dvě desítky případů narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony, z nichž některé společně se spojenci sestřelilo. Rumunsko následně informovalo, že do jeho vzdušného prostoru pronikl ruský dron, a před několika dny vzdušný prostor Estonska narušily tři ruské stíhačky. Ruské ministerstvo obrany průnik bezpilotních letounů do Polska nepopřelo, tvrdilo ale, že nešlo o úmysl ani o útok. Narušení estonského vzdušného prostoru Moskva naopak popřela.
Zelenskyj v pondělí v on-line projevu na varšavském bezpečnostním fóru řekl, že Kyjev navrhuje Polsku a dalším partnerům vybudovat společný štít proti ruské vzdušné hrozbě. Obrana proti dronům bude ostatně jedním z témat nadcházejícího neformálního summitu EU v Dánsku.