Soud v Hongkongu uložil aktivistu Laiovi dvacet let vězení

Soud v Hongkongu odsoudil bývalého mediálního magnáta Jimmyho Laie za „porušení zákona o národní bezpečnosti“ ke dvaceti letům vězení. V prosinci soud rozhodl, že se prodemokratický aktivista údajně dopustil „spiknutí se zahraničními silami a šíření štvavých materiálů“. Lai veškerá obvinění odmítá, může se odvolat. Spojené státy či Velká Británie označily jeho případ za politický a vyzvaly k jeho okamžitému propuštění.
Podle agentury AP se Lai dostavil do soudí síně, kde krátce pozdravil své příznivce, mezi kterými byli jeho manželka či hongkongský kardinál Joseph Zen. Hrozilo mu až doživotí. Před soudem se shromáždila i skupina jeho příznivců.
„Soud se domnívá, že celkový trest udělený Laiovi v této kauze má být 20 let vězení,“ stojí podle agentury AFP v rozhodnutí soudu. Vysoký trest odůvodnil soud tím, že Lai byl údajně hlavou spiknutí. Podle AFP po zahrnutí i předchozích trestů pondělní rozhodnutí znamená, že Lai by měl strávit ve vězení dalších osmnáct let. Lai je za mřížemi od konce roku 2020. Další odsouzení ve stejné kauze dostali tresty od šesti do deset let vězení.
Laiova rodina trest označila za „tvrdý a krutý “. Lidskoprávní organizace Amnesty International rozsudek vnímá jako „chladnokrevný útok na svobodu slova“.
Kritika lidskoprávních organizací
„Tvrdý dvacetiletý trest pro Jimmyho Laie, kterému je 78 let, znamená ve skutečnosti rozsudek smrti,“ uvedla Elaine Pearsonová z organizace Human Rights Watch. K okamžitému propuštění Laie vyzvala tchajwanská vláda, podle které se ukazuje, že pod čínskou vládou se svoboda tisku stala v Hongkongu jen prázdné slovo.
Zakladatel již zrušeného prodemokratického deníku Apple Daily si v současnosti odpykává trest ve výši pěti let a devíti měsíců za podvod. Proces s ním se stal symbolem rychlého mizení svobody tisky v Hongkongu pod tlakem pročínské vlády.
Zákon o národní bezpečnosti, který v roce 2020 pro hongkongské území zavedla centrální vláda v Pekingu a proti jehož zavedení vypukly v Hongkongu v roce 2019 masové demonstrace, se zaměřuje na činy separatismu, rozvratu státní moci, teroristické činnosti a spolupráce se zahraničními nebo vnějšími silami za účelem ohrožení národní bezpečnosti. Při jeho porušení může být udělen až doživotní trest.