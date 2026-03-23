Slovensko zavádí dvojí ceny nafty, řidiči vozidel ze zahraničí zaplatí více


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Slovensko od pondělí zavádí dvojí ceny motorové nafty u čerpacích stanic. Více za toto palivo zaplatí řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou. Už minulý týden začalo v zemi platit objemové a finanční omezení při tankování nafty. Tuto regulaci, kterou Bratislava zavedla na dobu 30 dnů, představitelé slovenské vlády zdůvodnili tím, že polští řidiči začali na Slovensku vykupovat levnější naftu.

Provozovatelé čerpacích stanic na Slovensku nově musejí řidičům vozidel registrovaných v cizině účtovat za litr nafty 1,826 eura (44,75 korun). Jde o průměr cen tohoto paliva v Česku, Polsku a v Rakousku, který je asi o pětinu vyšší než cena nafty na Slovensku ze začátku minulého týdne.

Ceny paliv na Slovensku po prudkém zdražení ropy v reakci na válku na Blízkém východě stouply mnohem méně než v některých jiných evropských zemích. Slovensko se tak v EU zařadilo ke státům s nejlevnějšími pohonnými hmotami.

Je to v rozporu s evropským právem, uvedla slovenská asociace

Slovenská asociace palivového průmyslu a obchodu uvedla, že dvojí ceny nafty jsou v rozporu s evropským právem. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) o víkendu řekl, že v této záležitosti nepředpokládá kroky Evropské komise vůči Slovensku, protože dvojí ceny nafty budou v zemi platit pouze 30 dnů. V roce 2022 komise v podobném případu zahájila řízení vůči Maďarsku.

Už od čtvrtka minulého týdne platí na Slovensku omezení při maloobchodním prodeji nafty. Tu mohou řidiči tankovat pouze do palivové nádrže svého vozidla a do jednoho kanystru s objemem nejvýše deset litrů. Současně lze při jednom tankování koupit toto palivo za maximálně 400 eur (9800 korun).

Tento limit kritizovali silniční dopravci, podle kterých částka umožňuje natankovat méně než jednu pětinu objemu nádrže kamionu. Výjimku z omezení mají například automobily slovenských bezpečnostních a záchranných složek, armády a dalších institucí, jakož i zemědělské stroje a traktory či stavební stroje a vozidla.

Američané jsou především soustředěni na Írán, prohlásil Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Spojené státy se především soustředí na válku proti Íránu, zatímco na Floridě skončily dvoudenní rozhovory mezi vyjednávači z Kyjeva a Washingtonu týkající se ukončení války Ruska proti Ukrajině, upozornila agentura AFP. Zelenskyj také naznačil, že by mohly pokračovat výměny válečných zajatců mezi oběma znepřátelenými zeměmi. Celkově je podle Zelenského jasné, že Rusko nechce ukončit válku, pokračující pátým rokem.
před 1 hhodinou

Agentury: Hnutí premiéra Goloba zřejmě zvítězilo ve slovinských volbách

Hnutí Svoboda premiéra Roberta Goloba zřejmě zvítězilo v nedělních slovinských parlamentních volbách, uvedly agentury DPA a APA. Před půlnocí bylo sečteno 99,85 procenta hlasů. Svoboda podle průběžných výsledků získala 28,62 procenta hlasů a 29 mandátů, následuje uskupení Slovinská demokratická strana (SDS) trojnásobného expremiéra Janeze Janši s 27,95 procenta hlasů a 28 mandáty. Vláda by podle průběžných výsledků ztratila většinu.
00:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Starostou Paříže bude socialista Grégoire, ukazují odhady

Socialista Emmanuel Grégoire v neděli s přehledem porazil konzervativní protikandidátku Rachidu Datiovou v soupeření o funkci pařížského starosty. Vyplývá to podle agentury Reuters z odhadů na základě částečných výsledků druhého kola komunálních voleb. Volební místnosti se zavřely ve 20:00. První kolo voleb se uskutečnilo před týdnem.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Orbán krátce před volbami mění taktiku, více vyjíždí mezi lidi

Maďarský premiér Viktor Orbán v závěru kampaně výrazně mění dosavadní taktiku. Vedle tradičních uzavřených akcí nově vyráží i na veřejné mítinky v několika městech, podle kritiků i médií kvůli silné opozici reprezentované stranou Pétera Magyara. Ta dle průzkumů vede.
před 4 hhodinami

Mnichov bude mít poprvé v historii primátora ze strany Zelených

Bavorské hlavní město Mnichov bude mít poprvé v dějinách primátora ze strany Zelených. Bude jím 35letý Dominik Krause, vyplývá z výsledků nedělního druhého kola komunálních voleb. Současný primátor města Dieter Reiter uznal porážku. Jeho sociální demokracie (SPD) vládla z radnice bavorské metropoli nepřetržitě od roku 1984. Lokální média označují výsledek za senzaci.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Slovinci volili parlament, výsledek bude těsný

V nedělních slovinských parlamentních volbách vede večer opoziční uskupení Slovinská demokratická strana (SDS) trojnásobného expremiéra Janeze Janši s 29,02 procenta hlasů, následovaná liberálním Hnutím svoboda dosavadního premiéra Roberta Goloba s 27,97 procenta hlasů. Vyplývá to z částečných výsledků, které zveřejnila volební komise po sečtení 60 procent hlasů. V přepočtu na mandáty jde o poměr 29 ku 28 poslancům. V zemi také v neděli začalo platit omezení při tankování na benzinkách.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty

Izrael nařídil armádě, aby urychlila demolici libanonských domů v takzvaných frontových vesnicích. Ministr obrany židovského státu Jisra'el Kac v neděli dle agentury Reuters uvedl, že příkaz vydali on a premiér Benjamin Netanjahu. Cílem je podle něj ukončit nebezpečí, které odtud hrozí izraelským obcím. Zlikvidovány mají být i některé mosty. Náčelník generálního štábu izraelské armády později řekl, že Izrael zintenzivní cílené pozemní operace v Libanonu.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
