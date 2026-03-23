Slovensko zavádí dvojí ceny nafty, řidiči vozidel ze zahraničí zaplatí více

Slovensko od pondělí zavádí dvojí ceny motorové nafty u čerpacích stanic. Více za toto palivo zaplatí řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou. Už minulý týden začalo v zemi platit objemové a finanční omezení při tankování nafty. Tuto regulaci, kterou Bratislava zavedla na dobu 30 dnů, představitelé slovenské vlády zdůvodnili tím, že polští řidiči začali na Slovensku vykupovat levnější naftu.
Provozovatelé čerpacích stanic na Slovensku nově musejí řidičům vozidel registrovaných v cizině účtovat za litr nafty 1,826 eura (44,75 korun). Jde o průměr cen tohoto paliva v Česku, Polsku a v Rakousku, který je asi o pětinu vyšší než cena nafty na Slovensku ze začátku minulého týdne.
Ceny paliv na Slovensku po prudkém zdražení ropy v reakci na válku na Blízkém východě stouply mnohem méně než v některých jiných evropských zemích. Slovensko se tak v EU zařadilo ke státům s nejlevnějšími pohonnými hmotami.
Je to v rozporu s evropským právem, uvedla slovenská asociace
Slovenská asociace palivového průmyslu a obchodu uvedla, že dvojí ceny nafty jsou v rozporu s evropským právem. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) o víkendu řekl, že v této záležitosti nepředpokládá kroky Evropské komise vůči Slovensku, protože dvojí ceny nafty budou v zemi platit pouze 30 dnů. V roce 2022 komise v podobném případu zahájila řízení vůči Maďarsku.
Už od čtvrtka minulého týdne platí na Slovensku omezení při maloobchodním prodeji nafty. Tu mohou řidiči tankovat pouze do palivové nádrže svého vozidla a do jednoho kanystru s objemem nejvýše deset litrů. Současně lze při jednom tankování koupit toto palivo za maximálně 400 eur (9800 korun).
Tento limit kritizovali silniční dopravci, podle kterých částka umožňuje natankovat méně než jednu pětinu objemu nádrže kamionu. Výjimku z omezení mají například automobily slovenských bezpečnostních a záchranných složek, armády a dalších institucí, jakož i zemědělské stroje a traktory či stavební stroje a vozidla.