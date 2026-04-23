Slovensko hlásí obnovení dodávek ropovodem Družba

Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
„Aktuálně příjem ropy probíhá v souladu s odsouhlaseným plánem,“ uvedla ráno Saková.
Vlády v Bratislavě a v Budapešti dříve opakovaně obvinily Ukrajinu, že s obnovením přepravy ruské ropy otálí. Maďarsko kvůli tomu blokovalo uvolnění půjčky EU Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Slovensko zase zprovozněním ropovodu Družba podmínilo svůj souhlas s přijetím dalšího balíku sankcí EU proti Rusku za jeho pokračující vojenskou agresi na Ukrajině.
Ve středu, kdy podle Bratislavy začalo napouštění Družby na ukrajinské straně, Slovensko a Maďarsko svou blokaci uvedených rozhodnutí EU odvolaly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předtím oznámil, že opravy na ropovodu byly dokončeny.
Evropský blok po začátku rozsáhlé vojenské invaze Ruska na Ukrajinu z února 2022 začal snižovat svou závislost na ruských energiích. Slovensko a Maďarsko ale získaly výjimku z unijních sankcí na dovoz ruské ropy.
Slovensko po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba vyhlásilo stav ropné nouze a bratislavské rafinerii Slovnaft poskytlo ropu ze státních rezerv. Slovnaft si pak zajistil dodávky alternativní ropy ropovodem Adria, který začíná v Chorvatsku. Vypůjčenou ropu státu už vrátil.
Navzdory tomu kabinet slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) ponechal v platnosti stav ropné nouze, který Bratislavě například umožnil zavést dvojí ceny nafty. Toto opatření, jehož platnost vláda minulý týden prodloužila o dalších třicet dnů a které kritizovala Evropská komise, v praxi vedlo na Slovensku k vyšším cenám nafty pro auta se zahraniční poznávací značkou.