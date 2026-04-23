Slovensko hlásí obnovení dodávek ropovodem Družba


23. 4. 2026|Zdroj: ČTK

Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

„Aktuálně příjem ropy probíhá v souladu s odsouhlaseným plánem,“ uvedla ráno Saková.

Vlády v Bratislavě a v Budapešti dříve opakovaně obvinily Ukrajinu, že s obnovením přepravy ruské ropy otálí. Maďarsko kvůli tomu blokovalo uvolnění půjčky EU Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Slovensko zase zprovozněním ropovodu Družba podmínilo svůj souhlas s přijetím dalšího balíku sankcí EU proti Rusku za jeho pokračující vojenskou agresi na Ukrajině.

Ve středu, kdy podle Bratislavy začalo napouštění Družby na ukrajinské straně, Slovensko a Maďarsko svou blokaci uvedených rozhodnutí EU odvolaly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předtím oznámil, že opravy na ropovodu byly dokončeny.

Evropský blok po začátku rozsáhlé vojenské invaze Ruska na Ukrajinu z února 2022 začal snižovat svou závislost na ruských energiích. Slovensko a Maďarsko ale získaly výjimku z unijních sankcí na dovoz ruské ropy.

Slovensko po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba vyhlásilo stav ropné nouze a bratislavské rafinerii Slovnaft poskytlo ropu ze státních rezerv. Slovnaft si pak zajistil dodávky alternativní ropy ropovodem Adria, který začíná v Chorvatsku. Vypůjčenou ropu státu už vrátil.

Navzdory tomu kabinet slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) ponechal v platnosti stav ropné nouze, který Bratislavě například umožnil zavést dvojí ceny nafty. Toto opatření, jehož platnost vláda minulý týden prodloužila o dalších třicet dnů a které kritizovala Evropská komise, v praxi vedlo na Slovensku k vyšším cenám nafty pro auta se zahraniční poznávací značkou.

Soud ve Virginii zablokoval změny k překreslení volebních obvodů, píše Reuters

Slovensko hlásí obnovení dodávek ropovodem Družba

Ke konci týdne má být až dvacet stupňů a minimální srážky

Izraelské útoky zabily na jihu Libanonu místní novinářku, píše Reuters

Český klavírista Schulmeister má cenu BBC Music Magazine Award pro nové talenty

Šéf amerického námořnictva Phelan končí ve funkci, uvedl Pentagon

eDoklady mají téměř milion uživatelů. V budoucnu aplikaci nahradí digitální peněženka

Ukrajina má na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, tvrdí Sybiha

Soud ve Virginii zablokoval změny k překreslení volebních obvodů, píše Reuters

Soud v americkém státě Virginie zablokoval možnost změn směřujících k překreslení volebních obvodů pro Kongres, které tento týden v referendu schválili voliči. Soud označil referendum za neplatné, napsala v noci na čtvrtek agentura Reuters. Změnu navrhli demokraté a v listopadových volbách do Sněmovny reprezentantů by mohla pro republikány dle médií znamenat ztrátu čtyř křesel. Prezident Donald Trump označil hlasování za zmanipulované, čímž opakoval svá nepodložená tvrzení ohledně voleb v roce 2020, napsala agentura AFP.
Izraelské útoky zabily na jihu Libanonu místní novinářku, píše Reuters

Izraelské útoky na jižní Libanon zabily místní novinářku Amál Chalílovou a zranily fotografku Zajnab Faradžovou. Napsala to v noci na čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na vysoce postaveného libanonského vojenského činitele a noviny, pro které novinářka pracovala. Izraelská armáda se zatím k informaci o jejím úmrtí nevyjádřila. Dříve podle Reuters uvedla, že má zprávy o dvou zraněných novinářkách.
Šéf amerického námořnictva Phelan končí ve funkci, uvedl Pentagon

Šéf amerického námořnictva John Phelan s okamžitou platností končí ve funkci, oznámil v noci na čtvrtek mluvčí Pentagonu Sean Parnell na síti X. Důvod neuvedl. Podle zdrojů agentury Reuters byl Phelan propuštěn. Je dalším vysoce postaveným vojenským činitelem, který v posledních měsících opustil administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa, uvedla stanice BBC News.
Investigace CNN rozkryla sexuální útoky na omámené oběti

Téma sexuálních útoků a znásilňování obětí omámených drogami a léky dál rezonuje. Navazuje na nechvalně proslulou kauzu z Francie – Gisele Pelicotovou dlouhá léta znásilňovali cizí muži pozvaní jejím vlastním manželem. Rozsáhlá investigace americké stanice CNN odhalila, že jde o globální fenomén. Do vyšetřování se už v mnoha případech zapojila policie.
„Prostě nám umřeli před očima.“ Nabatíja je v troskách, zůstal jen zlomek rodin

Vjezd do libanonského města Nabatíja lemují žluté vlajky Hizballáhu a domy zničené izraelskými údery. Bašta šíitského hnutí patřila mezi nejčastější cíle 46 dnů trvající války, kterou minulý týden přerušilo křehké příměří.
Izrael a Hizballáh se obviňují z porušování příměří

Izraelská armáda podnikla několik úderů na Libanon, informovala agentura AFP. Dva lidé podle AFP zemřeli po útoku na vozidlo u obce Tírí na jihu Libanonu, další oběť měl úder v libanonském údolí Bikáa. Teroristické hnutí Hizballáh naopak podle agentury Reuters provedlo dronový útok na izraelské jednotky poblíž jiholibanonského města Súr. Tvrdí, že útok byl reakcí na porušování příměří ze strany Izraele. Armáda židovského státu později sdělila, že dron zneškodnila.
Ukrajina má na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, tvrdí Sybiha

Kyjev má proti Rusku na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, a to díky dronům, protivzdušné obraně a asymetrickým krokům. Na setkání s novináři to prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, jak informují ukrajinská média včetně agentur Ukrinform či Interfax-Ukrajina. Moskva v současné době okupuje asi devatenáct procent ukrajinského území.
