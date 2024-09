Šéf FPÖ Kickl chce být rakouským kancléřem. Koketuje s Putinem i nacisty

Rakušané si v neděli zvolí nový parlament a podle průzkumů by mohla poprvé v poválečné historii sestavovat vládu pravicová strana Svobodní (FPÖ). O prvenství soupeří s vládnoucími lidovci (ÖVP), sondáže zvěstují těsný souboj. Pokud lidovci získají post kancléře, mohli by upřednostnit spolupráci s FPÖ před trojkoalicí. Lídr Svobodných Herber Kickl se netají kritikou EU, oblibou nacistické symboliky a náklonností k Rusku.

Svobodní se s 27 až 29 procenty již několik měsíců drží v čele průzkumů před vládnoucí konzervativní Rakouskou lidovou stranou (ÖVP). Třetí jsou v průzkumech středoleví sociální demokraté (SPÖ) s přibližně 21 procenty. Kolem deseti procent by mohli získat Zelení a liberální NEOS, do parlamentu by se přes čtyřprocentní hranici mohla probojovat také Pivní strana či komunisté, kteří však od padesátých let nezískali v parlamentu jediné křeslo.

V poslední době vláda také zpřísnila imigrační pravidla a bezpečnostní opatření, a to i v souvislosti s tím, že policie v srpnu zmařila útok na koncert Taylor Swift ve Vídni , který plánovali tři mladíci z přistěhovaleckých rodin. Celkový počet imigrantů přicházejících do Rakouska ale podle aktuálně dostupných dat v loňském roce oproti předchozím výrazně klesl.

Svobodným, kteří prosazují program s názvem „Rakousko na prvním místě“, ale vadí nejen lidé přicházející do Rakouska, ale i lidé s přistěhovaleckým pozadím, kteří v zemi již žijí. Strana totiž prosazuje totiž takzvanou „reemigraci“, tedy navracení lidí do zemí, odkud jejich rodiny původně pocházely, a to zejména v případě porušování zákonů. Program FPÖ počítá také s omezením příspěvků pro neregulérní migranty a žadatele o azyl na minimum a zablokováním principu slučování rodin migrantů, kteří již v Rakousku pobývají.

Kickl je tvrdým kritikem Evropské unie a po letošních volbách do Evropského parlamentu, které jeho strana vyhrála, uzavřel spojenectví s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a jeho stranou Fidesz a vstoupil do nové politické alianci s názvem Patrioti pro Evropu, jejímž cílem je bojovat proti migraci, Green Dealu a údajnému diktátu evropských úředníků.

O nevyprovokované ruské invazi na Ukrajinu Kickl tvrdí, že za ni společně nesou vinu Rusko i NATO, a odmítá sankce proti Moskvě i podporu Ukrajiny. Když v rakouském parlamentu loni v březnu pronesl projev ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, Kickl se spolu s dalšími poslanci Svobodných před jeho začátkem zvedl a demonstrativně odešel ze sálu. Svobodní dokonce podepsali a obnovili dohodu o spolupráci se stranou Jednotné Rusko Vladimira Putina.

Většina politické elity ho tak vnímá jako příliš blízkého Rusku a většina stranických lídrů slíbila, že pod ním (ne s ním) nebudou pracovat. Pokud by však byl ochoten nechat premiérem někoho jiného, jako to letos učinil nizozemský nacionalista Geert Wilders, mohlo by to otevřít dveře první vládě vedené FPÖ a posunout tak Rakousko doprava. K tomu však zatím Kickl neprojevil žádnou ochotu.

Do hry ještě může vstoupit postoj prezidenta Alexandera van der Bellena, který Kickla v minulosti kritizoval a poznamenal, že v případě vítězství FPÖ není povinen ho jmenovat kancléřem.

Trojkoalice bez Svobodných by stranu mohla do budoucna posílit

Jediným reálným koaličním partnerem Svobodných se zdají být druzí nejsilnější, konzervativní lidovci. Kdyby ale v parlamentních volbách lidovci vyhráli, zmařili by tak sice Kicklovu snahu o získání kancléřského křesla, ale zřejmě by to zvýšilo pravděpodobnost spojenectví s FPÖ jakožto druhou nejsilnější stranou. Obě uskupení spolu v minulosti již dvakrát vládla, v obou případech však jen po část volebního období.

Zmíněné nejnovější průzkumy veřejného mínění naznačují, že vítězem voleb se stanou spíše lidovci a budou si tak moci vybrat mezi koalicí se Svobodnými, nebo zformováním první rakouské trojkoalice se sociálními demokraty a liberální NEOS nebo Zelenými, kteří jsou v současné vládě juniornějšími partnery ÖVP.

Zkušenosti ze sousedního Německa, které se do své první trojkoalice pustilo v roce 2021, však ukazují, že je těžkopádná a nepopulární, což ještě zvyšuje podporu politických extrémů. Zopakování této situace v Rakousku, které má za sebou řadu krátkých vlád, by nakonec mohlo spíše oslabit budoucí koaliční vládní strany a antisystémové Svobodné do budoucna naopak posílit.

Ať už zvítězí Svobodní, či lidovci, zdá se, že budoucí vláda bude trvat na přísnějších imigračních pravidlech. Kombinace FPÖ či ÖVP, by otevřela dveře ke snížení daní, zatímco centrističtější kombinace by mohla urychlit přechod od ruského plynu, píše Reuters.