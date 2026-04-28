Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří


28. 4. 2026Aktualizovánopřed 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajina v noci na úterý provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, prohlásil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.

„Na hašení požáru se podílí 164 lidí, nasazeno je 46 kusů techniky,“ oznámil gubernátor Krasnodarského kraje Kondraťjev. Poznamenal, že se zásahový tým brzy rozšíří. Úřady mezitím zřídily nouzové ubytování pro evakuované v místní škole.

Tuapse je významný jihoruský přístav, který slouží mimo jiné jako exportní centrum ropných produktů. Ve městě se vedle námořního terminálu nachází i velká ropná rafinerie schopná zpracovat dvanáct milionů tun ropy ročně.

Rafinerie stejně jako přístavní zařízení v Tuapse se staly terčem ukrajinských úderů opakovaně. Před týdnem 20. dubna Ukrajina podnikla nálet na tamní námořní terminál, kde následně vypukl velký požár. Ruská služba stanice BBC uvedla, že se vznítila uskladněná ropa. Hasičům se plameny podařilo uhasit po pěti dnech. Ukrajina na Tuapse zaútočila také 16. dubna.

Stanice Deutsche Welle (DW) před týdnem napsala, že dvojice nedávných ukrajinských vzdušných útoků na rafinerii a ropný terminál v Tuapse způsobila rozsáhlé ekologické škody. Místní úřady i obyvatelé informovali o úniku ropy do moře i toxickém „ropném dešti“, uvedla stanice. O rozsahu ekologických škod se po nejnovějším útoku úřady nezmínily.

Ukrajina se už přes čtyři roky brání ruské invazi, součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Představitelé napadené země i armáda opakují, že se svými útoky na ropnou infrastrukturu v Rusku snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin.

Ruské drony na Ukrajině zabily nejméně dva lidi 

Rusové útočili na Ukrajinu i v noci na úterý. Údery jejich dronů si vyžádaly nejméně dva mrtvé a deset zraněných, uvedly ukrajinské úřady. Ukrajinské letectvo na telegramu informovalo, že Rusko zaútočilo 123 drony, z nichž 95 se podařilo obráncům sestřelit, případně elektronickým bojem neutralizovat. Na šestnácti místech Ukrajina zaznamenala údery dronů, na dalších čtyřech místech pak dopadly úlomky sestřelených bezpilotních prostředků.

Ruský útok zasáhl infrastrukturní zařízení v Kryvém Rihu v Dněpropetrovské oblasti, kde zahynul čtyřicetiletý muž a pět dalších mužů utrpělo zranění. Informoval o tom podle listu Ukrajinska pravda šéf Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Hanža uvedl, že v jeho oblasti utrpěl při jiném útoku zranění další muž.

V obci Čuhujiv v Charkovské oblasti ráno zabil ruský dron jednoho člověka a dalšího zranil.

Ukrajinské úřady rovněž informovaly o dvou zraněných v Záporožské oblasti a o zraněném seniorovi v Chersonu, na jehož zahradu dopadl dron.

Gubernátor ruské Bělgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov zase tvrdí, že ukrajinské drony na různých místech tohoto regionu zasáhly civilní auta, ve kterých zahynuli tři lidé a další tři utrpěli zranění. Gladkov uvedl, že při jednom z útoků zemřeli manželé, jejichž vůz dron zničil. V autě byl také jejich 16letý syn, který skončil se zraněními v nemocnici.

Gubernátor ruské Kurské oblasti Alexandr Chinštejn informoval, že jeho region se v uplynulých 24 hodinách stal terčem útoků 35 ukrajinských dronů a že Ukrajinci oblast 83krát ostřelovali s pomocí dělostřelectva. Chinštejn žádnou bilanci zraněných nezmínil, oznámil jen zničená okna v jednom z bytových domů v obci Ščekino.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Ropa zdražuje, Brent překročil 110 dolarů za barel

Ceny ropy v úterý pokračují v růstu, severomořský Brent se tak vrátil nad 110 dolarů za barel. Snahy o ukončení konfliktu na Blízkém východě nevykazují žádné výraznější známky pokroku a doprava v klíčovém Hormuzském průlivu zůstává ochromena, uvedla agentura Reuters.
před 1 hhodinou

Policie na západě Německa podniká velkou razii proti motorkářům z Hells Angels

Policie v západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku podniká razii proti motorkářskému klubu Hells Angels. Ve 28 městech je nasazeno na 1200 policistů. Zemské ministerstvo vnitra podle agentury DPA uvedlo, že je to jeden z největších zátahů proti kriminalitě v motorkářských kruzích v historii této spolkové země. Vyšetřování je zaměřeno mimo jiné na podezření z členství ve zločinecké organizaci a vytváření takových sdružení.
před 2 hhodinami

Námořníci u Hormuzského průlivu čelí nedostatku jídla a pitné vody

Hormuzský průliv je v současnosti pro námořníky jedno z nejnebezpečnějších míst na světě. Lodě se mohou stát terčem útoku Íránských revolučních gard nebo mohou najet na miny. Od počátku války uvázlo ve strategické úžině přibližně přes osm set lodí s dvaceti tisíci lidmi na palubách.
před 3 hhodinami

Írán „prorůstá“ Irákem. USA blokují Bagdádu stamiliony z ropy

Spojené státy zadržují stamiliony dolarů z prodeje irácké ropy a tlačí tak na vládu v Bagdádu, aby rozpustila proíránské milice. Informoval o tom list The Wall Street Journal (WSJ) a další média. USA také částečně pozastavily bezpečnostní spolupráci s Bagdádem. Kvůli kritice ze strany Bílého domu rovněž stáhl svou kandidaturu na premiéra vlivný šíitský politik Núrí Málikí. Podle expertů je Irák v patové situaci a může mu hrozit občanská válka.
před 4 hhodinami

Íránská blokáda je podle Rubia jako ekonomická jaderná zbraň

Íránská blokáda Hormuzského průlivu je podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia ekvivalentem ekonomické jaderné zbraně. Podle agentur DPA a Reuters to v úterý uvedl ve vysílání televize Fox News jako důkaz toho, že by Teherán neměl vlastnit atomové zbraně. Podle dřívějších zpráv předložil Írán Spojeným státům nový návrh na otevření Hormuzského průlivu a ukončení války, podle kterého by se jaderné rozhovory odložily až na pozdější fázi jednání. Rubio i zdroje agentury Reuters naznačili, že USA nabídku odmítnou.
před 5 hhodinami

Ozbrojenci unesli ze sirotčince v Nigérii 23 dětí

Ozbrojení útočníci unesli ze sirotčince na severu Nigérie 23 dětí, informovala v úterý agentura AP. Podle místních úřadů se patnáct z nich podařilo zachránit, po dalších osmi unesených dětech pátrají. K útoku se zatím nepřihlásila žádná skupina.
před 7 hhodinami

Karel III. přijel do Spojených států na státní návštěvu

Americký prezident Donald Trump s první dámou Melanií v pondělí v Bílém domě přivítali britského krále Karla III. s chotí Camillou. Královský pár dorazil do Spojených států dvě a půl století poté, co bývalá kolonie vyhlásila nezávislost na britském impériu, a letos oslavuje toto významné výročí. Dlouho plánovaná čtyřdenní oficiální návštěva má upevnit vztahy mezi oběma zeměmi v době, kdy Trump kritizuje britského premiéra Keira Starmera mimo jiné za to, že odmítá podpořit USA ve válce s Íránem.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...