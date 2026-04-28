Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří

Ukrajina v noci na úterý provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, prohlásil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.
„Na hašení požáru se podílí 164 lidí, nasazeno je 46 kusů techniky,“ oznámil gubernátor Krasnodarského kraje Kondraťjev. Poznamenal, že se zásahový tým brzy rozšíří. Úřady mezitím zřídily nouzové ubytování pro evakuované v místní škole.
Tuapse je významný jihoruský přístav, který slouží mimo jiné jako exportní centrum ropných produktů. Ve městě se vedle námořního terminálu nachází i velká ropná rafinerie schopná zpracovat dvanáct milionů tun ropy ročně.
Rafinerie stejně jako přístavní zařízení v Tuapse se staly terčem ukrajinských úderů opakovaně. Před týdnem 20. dubna Ukrajina podnikla nálet na tamní námořní terminál, kde následně vypukl velký požár. Ruská služba stanice BBC uvedla, že se vznítila uskladněná ropa. Hasičům se plameny podařilo uhasit po pěti dnech. Ukrajina na Tuapse zaútočila také 16. dubna.
Stanice Deutsche Welle (DW) před týdnem napsala, že dvojice nedávných ukrajinských vzdušných útoků na rafinerii a ropný terminál v Tuapse způsobila rozsáhlé ekologické škody. Místní úřady i obyvatelé informovali o úniku ropy do moře i toxickém „ropném dešti“, uvedla stanice. O rozsahu ekologických škod se po nejnovějším útoku úřady nezmínily.
Ukrajina se už přes čtyři roky brání ruské invazi, součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Představitelé napadené země i armáda opakují, že se svými útoky na ropnou infrastrukturu v Rusku snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin.
Ruské drony na Ukrajině zabily nejméně dva lidi
Rusové útočili na Ukrajinu i v noci na úterý. Údery jejich dronů si vyžádaly nejméně dva mrtvé a deset zraněných, uvedly ukrajinské úřady. Ukrajinské letectvo na telegramu informovalo, že Rusko zaútočilo 123 drony, z nichž 95 se podařilo obráncům sestřelit, případně elektronickým bojem neutralizovat. Na šestnácti místech Ukrajina zaznamenala údery dronů, na dalších čtyřech místech pak dopadly úlomky sestřelených bezpilotních prostředků.
Ruský útok zasáhl infrastrukturní zařízení v Kryvém Rihu v Dněpropetrovské oblasti, kde zahynul čtyřicetiletý muž a pět dalších mužů utrpělo zranění. Informoval o tom podle listu Ukrajinska pravda šéf Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Hanža uvedl, že v jeho oblasti utrpěl při jiném útoku zranění další muž.
V obci Čuhujiv v Charkovské oblasti ráno zabil ruský dron jednoho člověka a dalšího zranil.
Ukrajinské úřady rovněž informovaly o dvou zraněných v Záporožské oblasti a o zraněném seniorovi v Chersonu, na jehož zahradu dopadl dron.
Gubernátor ruské Bělgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov zase tvrdí, že ukrajinské drony na různých místech tohoto regionu zasáhly civilní auta, ve kterých zahynuli tři lidé a další tři utrpěli zranění. Gladkov uvedl, že při jednom z útoků zemřeli manželé, jejichž vůz dron zničil. V autě byl také jejich 16letý syn, který skončil se zraněními v nemocnici.
Gubernátor ruské Kurské oblasti Alexandr Chinštejn informoval, že jeho region se v uplynulých 24 hodinách stal terčem útoků 35 ukrajinských dronů a že Ukrajinci oblast 83krát ostřelovali s pomocí dělostřelectva. Chinštejn žádnou bilanci zraněných nezmínil, oznámil jen zničená okna v jednom z bytových domů v obci Ščekino.