Ukrajina protestuje proti ruským lodím s ukradeným obilím v Izraeli

Ukrajina si předvolala izraelského velvyslance, aby mu předala protestní nótu poté, co do izraelského přístavu Haifa doplula další ruská loď, která je podle Kyjeva naložena obilím ukradeným Ruskem na okupovaném ukrajinském území. Obchodování s kradeným obilím by nemělo podkopávat přátelské vztahy mezi Kyjevem a Jeruzalémem, zdůraznil šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha.
„Je těžké pochopit, že Izrael adekvátně nereagoval na legitimní požadavek Ukrajiny ohledně předchozí lodi, která do Haify doplula s ukradeným zbožím. Teď další taková loď doplula do Haify. Znovu varujeme Izrael před přijetím ukradeného obilí a poškozováním našich vztahů,“ napsal Sybiha na sociální síti. Dodal, že v této souvislosti si ministerstvo zahraničí oficiálně předvolalo na úterní ráno izraelského velvyslance.
Do Haify minulý týden připlula loď Abinsk s nákladem pšenice, kterou Rusové nejspíše ukradli na okupovaném ukrajinském území. Nehledě na varování z Kyjeva ohledně nelegálního původu obilí, povolily izraelské úřady náklad vyložit.
Ukrajina oficiálně požádala Izrael o mezinárodní právní pomoc, aby obilí zabavil a zabránil legalizaci výnosů z ukradeného zboží. Mezitím do Haify připlula další loď s nákladem nejspíše ukradeného obilí, poznamenal server RBK-Ukrajina.
Ukrajinská rozvědka na počátku letošního roku uvedla, že Rusko loni vyvezlo do světa na dva miliony tun obilí z okupovaných území Ukrajiny. Ukradené obilí skončilo v Egyptě, Bangladéši, Libanonu, Turecku či v Sýrii.