Ruské údery v Oděse zranily několik lidí

Třináct lidí utrpělo zranění v noci na pondělí při náletu ruských dronů na jihoukrajinskou metropoli Oděsu, oznámil ráno šéf městské vojenské správy Serhij Lysak na telegramu. Mezi zraněnými jsou dvě děti.
„Rusové provedli rozsáhlý útok na Oděsu za použití dronů. Zaznamenali jsme zásahy v obytných čtvrtích a na civilní infrastrukturu v různých částech města. Podle prvních zpráv bylo zraněno 13 lidí,“ citoval server Ukrajinska pravda Lysaka.
Nejvíce zasažená je historická čtvrť Prymorskyj rajon v centru města, kde jsou poničené obytné domy, hotel a další objekty. Zde utrpěla zranění většina lidí, včetně dětí. Rusko zaútočilo také na dvě další čtvrti, kde jsou poškozené panelové domy, rodinné domky a auta, uvedl Lysak.
Na zasažených místech podle něj pracovalo celou noc více než 250 záchranářů a zaměstnanců městských služeb. V provozu je krizové velitelství a probíhají práce na likvidaci následků útoku. Šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper dodal, že informace o následcích útoku se právě ověřují.
„Situace v Oděse se neustále zhoršuje, když to porovnám s předchozími cestami na Ukrajinu. Tento klíčový přístav opakovaně čelí rozsáhlým dronovým útokům. Je to zřejmě součást ruské strategie,“ uvedla zpravodajka ČT Barbora Maxová.
V noci na pátek v Oděse při náletu ruských dronů zemřel seniorský pár, dalších 17 lidí utrpělo zranění. Cílem úderů bývá kromě obytných čtvrtí také oděská přístavní infrastruktura a někdy i lodě.