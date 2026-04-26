Ukrajinský útok poškodil chemickou továrnu v ruské Vologodské oblasti

Ruský dronový útok na severovýchodě Ukrajiny v neděli zabil dva lidi, informovaly podle agentury AFP tamní úřady. Jeden člověk podle tvrzení ruských úřadů zahynul v Sevastopolu při ukrajinském dronovém útoku. Server BBC napsal, že ukrajinské drony útočily také na chemický výrobní areál ve Vologodské oblasti, kde bylo kvůli tomu zraněno několik lidí.
Oběťmi ruského dronového útoku na severovýchodě Ukrajiny ve vesnici Bilopillja v Sumské oblasti se stali dva muži ve věku 48 a 72 let, napsal na sociální síti Telegram šéf místní vojenské správy Oleh Hryhorov.
Ruskem dosazený sevastopolský gubernátor Michail Razvožajev tvrdí, že při nočním útoku ukrajinského dronu na Sevastopol zemřel jeden člověk a další tři utrpěli zranění. Sevastopol je významný přístav na Krymu anektovaný Ruskem v roce 2014. „Celkem bylo sestřeleno 43 dronů,“ uvedl na telegramu Razvožajev.
Ukrajinský dronový útok poškodil v noci na neděli také vysokotlaké potrubí kyseliny sírové v komplexu chemické továrny v ruské Vologodské oblasti. Podle tamního gubernátora Georgije Filimonova pět lidí utrpělo popáleniny kyselinou sírovou a skončilo v nemocnici.
Ukrajina se už pátým rokem brání invazi Ruska, jehož armáda zaútočila na Ukrajinu v únoru 2022. Diplomatické úsilí zprostředkovávané zejména Spojenými státy o ukončení tohoto konfliktu oslabila válka na Blízkém východě, kterou začaly 28. února americko-izraelské útoky na Írán a v níž nyní platí křehké příměří.
V sobotu ukrajinské úřady oznámily nejméně osm mrtvých po několika ruských útocích ve městě Dnipro na jihovýchodě země.