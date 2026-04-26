Ukrajinský útok poškodil chemickou továrnu v ruské Vologodské oblasti


26. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ruský dronový útok na severovýchodě Ukrajiny v neděli zabil dva lidi, informovaly podle agentury AFP tamní úřady. Jeden člověk podle tvrzení ruských úřadů zahynul v Sevastopolu při ukrajinském dronovém útoku. Server BBC napsal, že ukrajinské drony útočily také na chemický výrobní areál ve Vologodské oblasti, kde bylo kvůli tomu zraněno několik lidí.

Oběťmi ruského dronového útoku na severovýchodě Ukrajiny ve vesnici Bilopillja v Sumské oblasti se stali dva muži ve věku 48 a 72 let, napsal na sociální síti Telegram šéf místní vojenské správy Oleh Hryhorov.

Ruskem dosazený sevastopolský gubernátor Michail Razvožajev tvrdí, že při nočním útoku ukrajinského dronu na Sevastopol zemřel jeden člověk a další tři utrpěli zranění. Sevastopol je významný přístav na Krymu anektovaný Ruskem v roce 2014. „Celkem bylo sestřeleno 43 dronů,“ uvedl na telegramu Razvožajev.

Ukrajinský dronový útok poškodil v noci na neděli také vysokotlaké potrubí kyseliny sírové v komplexu chemické továrny v ruské Vologodské oblasti. Podle tamního gubernátora Georgije Filimonova pět lidí utrpělo popáleniny kyselinou sírovou a skončilo v nemocnici.

Rusko ztratilo ve válce s Ukrajinou téměř milion a čtvrt vojáků, píše nizozemská rozvědka
Ukrajina se už pátým rokem brání invazi Ruska, jehož armáda zaútočila na Ukrajinu v únoru 2022. Diplomatické úsilí zprostředkovávané zejména Spojenými státy o ukončení tohoto konfliktu oslabila válka na Blízkém východě, kterou začaly 28. února americko-izraelské útoky na Írán a v níž nyní platí křehké příměří.

V sobotu ukrajinské úřady oznámily nejméně osm mrtvých po několika ruských útocích ve městě Dnipro na jihovýchodě země.

Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali cestování během blízkovýchodní krize

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali cestování během blízkovýchodní krize

Malá restituce napravila mnohé majetkové křivdy, vše se ale majitelům nevrátilo

Malá restituce napravila mnohé majetkové křivdy, vše se ale majitelům nevrátilo

Ukrajinský útok poškodil chemickou továrnu v ruské Vologodské oblasti

Ukrajinský útok poškodil chemickou továrnu v ruské Vologodské oblasti

Po bombovém útoku na silnici v Kolumbii je 14 mrtvých, více než 38 zraněných

Po bombovém útoku na silnici v Kolumbii je 14 mrtvých, více než 38 zraněných

Při střelbě v nemocnici v Chicagu zemřel policista, další je v kritickém stavu

Při střelbě v nemocnici v Chicagu zemřel policista, další je v kritickém stavu

Tisíce obcí jsou bez čistíren odpadních vod. O dotace mohou žádat do ledna

Tisíce obcí jsou bez čistíren odpadních vod. O dotace mohou žádat do ledna

Až milion korun na novou ordinaci. VZP láká lékaře do regionů s nedostatkem péče

Až milion korun na novou ordinaci. VZP láká lékaře do regionů s nedostatkem péče

Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

Tajná služba USA v noci na neděli SELČ evakuovala amerického prezidenta Donalda Trumpa z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co střelec začal střílet v hotelu, kde se událost konala, píše agentura AP. Trump po incidentu uvedl, že on, první dáma Melania Trumpová, viceprezident JD Vance a všichni členové kabinetu, kteří se události účastnili, jsou v pořádku a v bezpečí. Podezřelý střelec byl zadržen, oznámila podle agentury Reuters tajná služba. Útočník podle Trumpa napadl bezpečnostní kontrolní stanoviště tajné služby a zranil jejího agenta.
Ukrajinský útok poškodil chemickou továrnu v ruské Vologodské oblasti

Ruský dronový útok na severovýchodě Ukrajiny v neděli zabil dva lidi, informovaly podle agentury AFP tamní úřady. Jeden člověk podle tvrzení ruských úřadů zahynul v Sevastopolu při ukrajinském dronovém útoku. Server BBC napsal, že ukrajinské drony útočily také na chemický výrobní areál ve Vologodské oblasti, kde bylo kvůli tomu zraněno několik lidí.
Po bombovém útoku na silnici v Kolumbii je 14 mrtvých, více než 38 zraněných

Nejméně 14 lidí přišlo o život a dalších 38 utrpělo zranění po bombovém útoku v departementu Cauca na západě Kolumbie, oznámil na sociální síti X guvernér regionu Octavio Guzmán. Původní bilance činila sedm mrtvých. Výbušnina umístěná v autobusu explodovala na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), píše Reuters. Zpráva přichází jen něco málo přes měsíc před prezidentskými volbami v této jihoamerické zemi.
Při střelbě v nemocnici v Chicagu zemřel policista, další je v kritickém stavu

Při střelbě v nemocnici v Chicagu v americkém státě Illinois v sobotu zemřel policista, jeho kolega je v kritickém stavu. Podezřelého útočníka, jehož identita nebyla zveřejněna, policie vzala do vazby, píše agentura AP s odvoláním na policii.
V USA jsou dostupná lidská embrya na zakázku. Vědci varují před eugenikou

Američtí rodiče se stále víc obracejí na soukromé firmy, které jim slibují dodat geneticky ideální embrya. Tyto děti by měly mít vyšší IQ, měly by se dožívat vyššího věku a měly by tedy mít v životě lepší šance než zbytek populace. Experti na etiku to považují za znepokojivé.
Před čtyřiceti lety došlo ke katastrofě v Černobylu

Katastrofa v jaderné elektrárně Černobyl v dubnu 1986 zničila rozsáhlé území v Sovětském svazu, vyvolala na desítky let strach z atomu a měla i mnoho dalších negativních dopadů na celou Evropu.
VideoPředvolební diskusi v Maďarsku dominovali na síti X zahraniční aktéři

Kampaň před maďarskými parlamentními volbami v polovině dubna se z národní politické debaty změnila na geopolitické bojiště. Střety probíhaly především na sociálních sítích. Analytici společnosti Murmur Intelligence, která se zaměřila na síť X, prošli celkem sedm milionů příspěvků a 144 tisíc vzorků dokumentů od 81 tisíc uživatelů. Zjistili, že Maďaři tvořili asi jen procento z uživatelů, kteří se do geopolitických střetů a kulturních válek na sociální síti pustili. Na základě toho lze konstatovat, že dění na síti a tamní zdánlivé rozložení sil, neodráželo skutečné nálady maďarských voličů. Výsledky výzkumu podrobněji rozebrala Zóna ČT24.
Netanjahu nařídil provést razantní útoky proti hnutí Hizballáh

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil provést razantní útoky proti libanonskému teroristickému hnutí Hizballáh. Izraelská armáda tvrdí, že porušilo příměří. S odkazem na sdělení kanceláře izraelského premiéra o tom informovala agentura AFP.
