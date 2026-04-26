Zelenskyj 40 let od havárie v Černobylu obvinil Rusko z jaderného terorismu


Zdroj: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli, u příležitosti čtyřicátého výročí jaderné exploze v Černobylu, obvinil Rusko z jaderného terorismu, informovala agentura AFP. Zelenskyj také uvedl, že ruské drony pravidelně létají nad odstavenou černobylskou elektrárnou a že jeden z nich loni narazil do ochranného pláště jednoho z reaktorů. Moskva loni v únoru zodpovědnost za tento incident odmítla.

„Svět nesmí dovolit, aby tento jaderný terorismus pokračoval, a nejlepším způsobem, jak ho ukončit, je donutit Rusko, aby zastavilo své nezodpovědné útoky (vůči Ukrajině),“ uvedl podle AFP Zelenskyj. Rusko v únoru 2022 zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, která se od té doby brání jeho rozsáhlým útokům a vede odvetné údery na ruské území. Rusko déle než měsíc okupovalo Černobylskou jadernou elektrárnu v prvních týdnech invaze, kdy se ruské síly snažily postoupit na hlavní město Kyjev.

Speciál Černobyl: Stín atomového věku
Ilustrační grafika

Rusko podle Zelenského opět vede svět na pokraj katastrofy způsobené člověkem, když jeho drony létají nad Černobylem. Připomněl také incident z loňského února, kdy dronový útok vážně poškodil ochranný plášť kolem čtvrtého reaktoru černobylské elektrárny. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která má na místě dlouhodobě tým, tehdy uvedla, že radiace po zásahu dronem zůstala v normálu. Nikdo nebyl zraněn, ale na místě vypukl požár, který hasiči brzy uhasili.

Před čtyřiceti lety došlo ke katastrofě v Černobylu
Černobylská jaderná elektrárna v květnu 1986

Další mimořádná situace vznikla v již nefunkční elektrárně v Černobylu loni na začátku října, kdy v ní kvůli ruskému útoku na nedaleké město Slavutyč přestala fungovat elektřina, která napájí klíčové zařízení, jež izoluje zničený čtvrtý energetický blok elektrárny a zabraňuje úniku radioaktivních látek.

Tento týden také ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko uvedl, že od července 2024, kdy Rusko zahájilo rozsáhlé nálety dronů na Ukrajinu, radary zaznamenaly nejméně 92 ruských dronů, které proletěly v okruhu pěti kilometrů od sarkofágu černobylské jaderné elektrárny.

Černobylská elektrárna je ohrožována drony
Černobylská jaderná elektrárna

Zelenskyj v neděli také podle serveru Kyiv Post v prohlášení zveřejněném na Telegramu uctil oběti a likvidátory následků exploze v Černobylu, kde jaderný reaktor explodoval 26. dubna 1986, kdy byla Ukrajina součástí Sovětského svazu. Tisíce obyvatel z okolí elektrárny musely být evakuovány a prakticky nad celou Evropu se rozšířil oblak radiace; sedmdesát procent radioaktivního spadu, který unikl z elektrárny, zasáhlo nedaleké Bělorusko. Na množství obětí černobylské havárie se odborníci dodnes neshodují, někteří uvádí několik tisíc, jiní až 170 tisíc mrtvých.

Ukrajina má další čtyři jaderné elektrárny, včetně největšího zařízení svého druhu v Evropě, Záporožské jaderné elektrárny, kterou ruská vojska okupovala krátce po invazi v roce 2022.

Jaderná elektrárna v Záporoží má po půl roce přístup k síti
Záporožská jaderná elektrárna

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli, u příležitosti čtyřicátého výročí jaderné exploze v Černobylu, obvinil Rusko z jaderného terorismu, informovala agentura AFP. Zelenskyj také uvedl, že ruské drony pravidelně létají nad odstavenou černobylskou elektrárnou a že jeden z nich loni narazil do ochranného pláště jednoho z reaktorů. Moskva loni v únoru zodpovědnost za tento incident odmítla.
Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

Tajná služba USA v noci na neděli SELČ evakuovala amerického prezidenta Donalda Trumpa z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co střelec začal střílet v hotelu, kde se událost konala, píše agentura AP. Trump po incidentu uvedl, že on, první dáma Melania Trumpová, viceprezident JD Vance a všichni členové kabinetu, kteří se události účastnili, jsou v pořádku a v bezpečí. Podezřelý střelec byl zadržen, oznámila podle agentury Reuters tajná služba. Útočník podle Trumpa napadl bezpečnostní kontrolní stanoviště tajné služby a zranil jejího agenta.
Ozvaly se záhadné rány a nastal chaos, popsali reportéři útok na galavečer

Bezprostředně před útokem na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, ke kterému došlo v sobotu asi ve 20:35 místního času (v neděli 2:35 SELČ), panovala v sále hotelu Washington Hilton slavnostní atmosféra. Vše se rychle změnilo, když se zvenčí ozvaly rány, popisují náladu v sále přítomní reportéři agentur Reuters a AFP. Na místě byl zadržen podezřelý muž, který bezpečnostním složkám řekl, že cílil na členy Trumpovy administrativy. Prezident, první dáma Melania Trumpová ani členové kabinetu nebyli při střelbě zraněni.
Ukrajinský útok poškodil chemickou továrnu v ruské Vologodské oblasti

Ruský dronový útok na severovýchodě Ukrajiny v neděli zabil dva lidi, informovaly podle agentury AFP tamní úřady. Jeden člověk podle tvrzení ruských úřadů zahynul v Sevastopolu při ukrajinském dronovém útoku. Server BBC napsal, že ukrajinské drony útočily také na chemický výrobní areál ve Vologodské oblasti, kde bylo kvůli tomu zraněno několik lidí.
Po bombovém útoku na silnici v Kolumbii je 14 mrtvých, více než 38 zraněných

Nejméně 14 lidí přišlo o život a dalších 38 utrpělo zranění po bombovém útoku v departementu Cauca na západě Kolumbie, oznámil na sociální síti X guvernér regionu Octavio Guzmán. Původní bilance činila sedm mrtvých. Výbušnina umístěná v autobusu explodovala na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), píše Reuters. Zpráva přichází jen něco málo přes měsíc před prezidentskými volbami v této jihoamerické zemi.
Při střelbě v nemocnici v Chicagu zemřel policista, další je v kritickém stavu

Při střelbě v nemocnici v Chicagu v americkém státě Illinois v sobotu zemřel policista, jeho kolega je v kritickém stavu. Podezřelého útočníka, jehož identita nebyla zveřejněna, policie vzala do vazby, píše agentura AP s odvoláním na policii.
V USA jsou dostupná lidská embrya na zakázku. Vědci varují před eugenikou

Američtí rodiče se stále víc obracejí na soukromé firmy, které jim slibují dodat geneticky ideální embrya. Tyto děti by měly mít vyšší IQ, měly by se dožívat vyššího věku a měly by tedy mít v životě lepší šance než zbytek populace. Experti na etiku to považují za znepokojivé.
Před čtyřiceti lety došlo ke katastrofě v Černobylu

Katastrofa v jaderné elektrárně Černobyl v dubnu 1986 zničila rozsáhlé území v Sovětském svazu, vyvolala na desítky let strach z atomu a měla i mnoho dalších negativních dopadů na celou Evropu.
