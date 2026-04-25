Černobylská elektrárna je ohrožována drony

Pod ruským tlakem se na Ukrajině ocitá i Černobylská jaderná elektrárna, jež si v neděli připomene 40 let od největší jaderné havárie. Ocelobetonový sarkofág chrání zničený černobylský reaktor, svírá tuny radioaktivního prachu a jaderného paliva. Loni v únoru do sarkofágu narazil dron, událost stále připomíná provizorní záplata. Opravy kvůli válce i radiaci váznou. Nad elektrárnou přitom drony pravidelně přelétávají, podle úřadů se jich k ní od července 2024 přiblížilo devět desítek.
Pracovníci elektrárny v řídící místnosti kontrolují stav nového sarkofágu. Bezpečnostním rizikem jsou opakované výpadky proudu kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu. Celá černobylská oblast je nyní militarizovanou zónou a je přísně střežena ukrajinskou armádou.
O současné situaci v Černobylu hovořil v Horizontu ČT24 také předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpán Kochánek. Hovořil mimo jiné o potřebě neustálého sledování stavu místa a přilehlého okolí. Zmínil i velmi nebezpečný útok ruského dronu, kvůli němuž shořela speciální membrána zabraňující unikání štěpných produktů.
Situace naopak velice prospívá místní přírodě, říká Kochánek. „Je to jako kdyby se tam zřídil nějaký člověkem nedotčený národní park. Vidíme velký nárůst počtu zvěře, které se tam daří. Zbytková radiace, zdá se, nemá dopad na rozvoj tamní fauny a flory. Je to spíše důsledek toho, že tam není žádná lidská ani průmyslová aktivita,“ uvedl šéf úřadu.