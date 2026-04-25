Černobylská elektrárna je ohrožována drony

před 55 mminutami|Zdroj: ČT24
Horizont ČT24: Reportáž z černobylské jaderné elektrárny
Pod ruským tlakem se na Ukrajině ocitá i Černobylská jaderná elektrárna, jež si v neděli připomene 40 let od největší jaderné havárie. Ocelobetonový sarkofág chrání zničený černobylský reaktor, svírá tuny radioaktivního prachu a jaderného paliva. Loni v únoru do sarkofágu narazil dron, událost stále připomíná provizorní záplata. Opravy kvůli válce i radiaci váznou. Nad elektrárnou přitom drony pravidelně přelétávají, podle úřadů se jich k ní od července 2024 přiblížilo devět desítek.

Pracovníci elektrárny v řídící místnosti kontrolují stav nového sarkofágu. Bezpečnostním rizikem jsou opakované výpadky proudu kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu. Celá černobylská oblast je nyní militarizovanou zónou a je přísně střežena ukrajinskou armádou.

O současné situaci v Černobylu hovořil v Horizontu ČT24 také předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpán Kochánek. Hovořil mimo jiné o potřebě neustálého sledování stavu místa a přilehlého okolí. Zmínil i velmi nebezpečný útok ruského dronu, kvůli němuž shořela speciální membrána zabraňující unikání štěpných produktů.

Situace naopak velice prospívá místní přírodě, říká Kochánek. „Je to jako kdyby se tam zřídil nějaký člověkem nedotčený národní park. Vidíme velký nárůst počtu zvěře, které se tam daří. Zbytková radiace, zdá se, nemá dopad na rozvoj tamní fauny a flory. Je to spíše důsledek toho, že tam není žádná lidská ani průmyslová aktivita,“ uvedl šéf úřadu.

Rusko rozsáhle útočilo na Ukrajinu, zásahy hlásí Charkov a Dnipro

Vládní regulace cen paliv je jen pro mimořádné situace, říká Mach. Omezené šance na přezkum, namítá Volpe

VideoVládní regulace cen paliv je jen pro mimořádné situace, říká Mach. Omezené šance na přezkum, namítá Volpe

Mezi Izraelem a Hizballáhem proběhla další vlna útoků

Mezi Izraelem a Hizballáhem proběhla další vlna útoků

Přes tři tisíce dětí vyrazí na Stezku Českem pro školy, nově i přes Beskydy

Přes tři tisíce dětí vyrazí na Stezku Českem pro školy, nově i přes Beskydy

Autobusy na zavolání jsou v kurzu

Autobusy na zavolání jsou v kurzu

Ceny leteckého paliva mohou zkomplikovat dovolené v zahraničí

Ceny leteckého paliva mohou zkomplikovat dovolené v zahraničí

Soud zablokoval Trumpův výnos o zastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem

Soud zablokoval Trumpův výnos o zastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem

Aktuálně z rubriky Svět

Rusko rozsáhle útočilo na Ukrajinu, zásahy hlásí Charkov a Dnipro

Ukrajina v noci čelila rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, uvedlo ukrajinské letectvo. Z toho 580 donů a 30 střel bylo sestřeleno nebo zneškodněno. Nejméně 14 lidí bylo zraněno při ruském útoku na Dnipro, nepřítel zasáhl také Charkov na severovýchodě země, uvedly úřady. Kvůli ruskému útoku vyslalo Polsko preventivně do vzduchu stíhačky. Trosky dronu dopadly ve městě Galati na východě Rumunska, uvedlo rumunské ministerstvo obrany.
Státy EU se neshodnou na přístupu k emisním povolenkám, Komise chystá revizi

Evropská komise má připravit do července revizi systému emisních povolenek ETS, který však má zůstat zachován, vyplývá ze závěrů březnového summitu EU. Jde o výsledek debaty mezi státy, které chtějí ulevit těžkému průmyslu, a zeměmi, které si přejí pokračování dlouho fungujícího systému. Už na začátku dubna Komise navrhla úpravu, která ruší zneplatňování povolenek v rezervě. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně zaslal předsedkyni EK Ursule von der Leyenové a dalším evropským lídrům dopis, v němž navrhuje další bezplatné alokace povolenek některým podnikům.
Mezi Izraelem a Hizballáhem proběhla další vlna útoků

Mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hizballáh proběhla další vlna útoků, píší zpravodajské agentury a místní média. Izraelské jednotky podle agentury AFP tvrdí, že zasáhly cíle Hizballáhu. Teroristé naopak oznámili tři dronové útoky na izraelská vojenská vozidla v libanonské vesnici Kantara a zneškodnění izraelského dronu. Libanonské úřady hlásí mrtvé na jihu země. V noci na pátek přitom prezident USA Donald Trump vyhlásil prodloužení příměří mezi židovským státem a Libanonem o tři týdny.
Soud zablokoval Trumpův výnos o zastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem

Federální odvolací soud v USA zablokoval výnos prezidenta Donalda Trumpa o zastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem. Podle agentury AP panel tří soudců uvedl, že imigrační zákony dávají lidem právo žádat na hranici o azyl a prezident je nemůže obejít. Trumpovo vyhlášení invaze na americko-mexické hranici shledal nelegálním. Není jasné, kdy dojde k obnovení zpracovávání žádostí o azyl, napsal deník The Washington Post (WP), podle něhož se Trumpova administrativa proti rozhodnutí nejspíš odvolá.
USA chtějí zavést popravčí čety

Americké ministerstvo spravedlnosti chce zavést výkon federálního trestu smrti s pomocí popravčí čety, tedy zastřelením. Plánuje také obnovit federální popravy smrtící injekcí s dávkou pentobarbitalu, což je praxe z prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura Reuters s odkazem na prozatímního ministra spravedlnosti Todda Blanche.
Potřebujeme nové zdroje, uvedla k rozpočtu šéfka Evropské komise

Pokud chce Evropská unie financovat všechny své priority a zachovat výši příspěvků jednotlivých členských států do rozpočtu, potřebuje nové vlastní zdroje. Po skončení neformálního summitu EU na Kypru to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Komise již dříve hovořila o příjmech z takzvaného uhlíkového cla či zvýšení spotřební daně z tabáku.
„Prázdné Španělsko“ láká migranty do vylidněných venkovských oblastí

Při cestě z Madridu směrem na severovýchod se po dvou a půl hodinách jízdy jako první objeví zřícenina mohutného středověkého hradu na kopci nad obcí Molina de Aragón. Četné kostely, biskupský palác a hradby jsou dalšími pozůstatky někdejšího rozkvětu města. Časy se ale změnily.
