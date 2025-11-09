Jaderná elektrárna v Záporoží má po půl roce přístup k síti

Ruskem okupovaná Záporožská jaderná elektrárna na Ukrajině získala po dokončení oprav druhého přenosového vedení poprvé po šesti měsících přístup k záložnímu napájení ze sítě. Píše to server Ukrajinska pravda s odkazem na zprávu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).
Opětovné připojení elektrického vedení 330 kV Ferrosplavna-1 k elektrárně je považováno za klíčový krok v prevenci jaderné katastrofy, píše Ukrajinska pravda.
„Vzhledem k tomu, že poškozené úseky elektrického vedení se nacházely v aktivní bojové zóně, vyžadovalo to složitá jednání s oběma stranami o stanovení pečlivě koordinovaných dočasných příměří, aby jejich technici mohli pracovat, aniž by riskovali vlastní životy. Trvalo několik týdnů, než se to dostalo do tohoto bodu a elektrárna a má znovu přístup ke dvěma elektrickým vedením,“ uvedl generální ředitel MAAE Rafael Grossi.
Opravy poškozeného úseku linky Ferrosplavna-1 začaly v sobotu 8. listopadu ráno, přibližně tři kilometry od obvodu elektrárny, poté co byla oblast vyčištěna od min. Technici pod dohledem MAAE opravili poškozený kabel mezi dvěma stožáry.
Vedení, které bylo mimo provoz od 7. května 2025, bylo následně v sobotu večer znovu připojeno k elektrárně. Poprvé po půl roce tak má zařízení opět záložní zdroj externího napájení.
Závislost na generátorech
Elektrárna dosud musela kvůli odpojení od sítě spoléhat výhradně na generátory, které mají zajišťovat funkčnost bezpečnostních systémů, jeden z nich ale koncem září selhal. Situaci Záporožské jaderné elektrárny tak tehdy Grossi i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označili za kritickou.
Záporožská jaderná elektrárna se nachází v ukrajinském Enerhodaru, který leží poblíž frontové linie. Rusko se zařízení zmocnilo nedlouho poté, co v únoru 2022 zahájilo velkou invazi na Ukrajinu. Obě strany se od té doby navzájem obviňují z jejího ostřelování.
V elektrárně je šest reaktorů, které jsou odstavené a nevyrábějí elektřinu. Je v nich ale množství jaderného paliva, které je nutné udržovat v bezpečném stavu a chladit. Proto zařízení potřebuje dodávky elektřiny.
