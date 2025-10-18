Pracuje se na obnově přívodu energie do Záporožské jaderné elektrárny


před 23 mminutami|Zdroj: Reuters, X, ČT24

Po čtyřtýdenním výpadku začaly práce na opravě vnějšího elektrického vedení ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny, kterou okupují ruské síly. O opravě informoval na síti X šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi. Vedení dříve poškodily ruské údery.

Práce začaly poté, co byly zavedeny místní zóny příměří, aby v opravách bylo možné pokračovat, citovala Grossiho agentura Reuters.

Podle dřívějšího vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského opravě opakovanými útoky bránili právě Rusové.

Zelenskyj: Situace v Záporožské jaderné elektrárně je kritická
Rusy okupovaná Záporožská jaderná elektrárna

Elektrárna dosud musela kvůli odpojení od sítě spoléhat výhradně na generátory, které mají zajišťovat funkčnost bezpečnostních systémů, jeden z nich ale koncem září selhal. Situaci Záporožské jaderné elektrárny tak tehdy Zelenskyj i Grossi označili za kritickou.

Záporožská jaderná elektrárna se nachází v ukrajinském Enerhodaru, který leží poblíž frontové linie. Rusko se zařízení zmocnilo nedlouho poté, co v únoru 2022 zahájilo velkou invazi na Ukrajinu. Obě strany se od té doby navzájem obviňují z jejího ostřelování.

V elektrárně je šest reaktorů, které jsou odstavené a nevyrábějí elektřinu. Je v nich ale množství jaderného paliva, které je nutné udržovat v bezpečném stavu a chladit. Proto zařízení potřebuje dodávky elektřiny.

