Pracuje se na obnově přívodu energie do Záporožské jaderné elektrárny

Po čtyřtýdenním výpadku začaly práce na opravě vnějšího elektrického vedení ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny, kterou okupují ruské síly. O opravě informoval na síti X šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi. Vedení dříve poškodily ruské údery.
Práce začaly poté, co byly zavedeny místní zóny příměří, aby v opravách bylo možné pokračovat, citovala Grossiho agentura Reuters.
Podle dřívějšího vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského opravě opakovanými útoky bránili právě Rusové.
Elektrárna dosud musela kvůli odpojení od sítě spoléhat výhradně na generátory, které mají zajišťovat funkčnost bezpečnostních systémů, jeden z nich ale koncem září selhal. Situaci Záporožské jaderné elektrárny tak tehdy Zelenskyj i Grossi označili za kritickou.
Záporožská jaderná elektrárna se nachází v ukrajinském Enerhodaru, který leží poblíž frontové linie. Rusko se zařízení zmocnilo nedlouho poté, co v únoru 2022 zahájilo velkou invazi na Ukrajinu. Obě strany se od té doby navzájem obviňují z jejího ostřelování.
V elektrárně je šest reaktorů, které jsou odstavené a nevyrábějí elektřinu. Je v nich ale množství jaderného paliva, které je nutné udržovat v bezpečném stavu a chladit. Proto zařízení potřebuje dodávky elektřiny.