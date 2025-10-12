Propouštění izraelských rukojmí zadržovaných v Pásmu Gazy začne v pondělí brzy ráno. Všech dvacet živých rukojmí by mělo být propuštěno najednou. Oznámila to v neděli podle agentury Reuters mluvčí izraelské vlády.
Propouštění izraelských rukojmí má začít v pondělí brzy ráno
Mluvčí dodala, že vláda je také připravena převzít těla 28 zemřelých poté, co budou propuštěni živí. Palestinští vězni pak budou propuštěni, jakmile Izrael převezme všechna rukojmí.
List The Times of Israel napsal, že vláda informovala rodiny rukojmí, že propuštění se očekává v pondělí mezi 4:00 a 6:00 místního času, tedy 3:00 až 5:00 SELČ. Termín se ale může ještě změnit. Izrael by měl být podle listu informován Červeným křížem dvě hodiny před propuštěním.
Americký viceprezident JD Vance v neděli řekl televizi NBC, že rukojmí mohou být propuštěna „nyní již kdykoli“.
Výměna rukojmí za palestinské vězně je součástí první části dohody o příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. Podle dohody Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 Palestinců zatčených od začátku války.