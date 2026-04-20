Prodloužení příměří s Íránem je velmi nepravděpodobné, řekl Trump


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Prodloužení dvoutýdenního příměří s Íránem je velmi nepravděpodobné, pokud do té doby nedojde k uzavření dohody, řekl prezident USA Donald Trump Bloombergu. Příměří dle něj vyprší ve středu večer východoamerického času (v noci na čtvrtek SELČ). Trump zároveň v rozhovoru s listem New York Post (NYP) vyjádřil ochotu setkat se s vysokými íránskými představiteli, pokud při mírových jednáních mezi Washingtonem a Teheránem v Pákistánu nastane průlom.

„Nenechám se dotlačit k uzavření špatné dohody. Máme času dost,“ sdělil Trump agentuře Bloomberg. Je „velmi nepravděpodobné, že bych ho prodloužil,“ prohlásil americký prezident o příměří, které oznámil 7. dubna.

USA pokračují v blokádě íránských přístavů a v neděli zadržely loď, která se snažila proplout navzdory blokádě. Trump řekl Bloombergu, že blokádu neodvolá, dokud nebude podepsána dohoda s Teheránem.

Írán obvinil USA z porušení příměří a slíbil odvetu
Ilustrační foto – americký torpédoborec

Nejisté jednání

Šéf Bílého domu v pondělí řekl NYP, že viceprezident JD Vance spolu s Trumpovými vyjednávači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem do Islámábádu dorazí v pondělí večer. Stanice CNN ale následně s odvoláním na informované zdroje uvedla, že Vance je stále v USA a že americká delegace do Pákistánu vyrazí nejspíš v úterý, přičemž jednání by se mohla uskutečnit ve středu.

Írán doposud nepotvrdil, zda se jeho představitelé k rozhovorům dostaví.

Trump podle NYP zamítl pochybnosti o tom, zda k jednání nakonec dojde. „Ty rozhovory se mají konat. Takže předpokládám, že v tomto momentě nikdo nehraje hry,“ uvedl prezident.

Trump potvrdil pondělní účast USA na jednání s Íránem. Teherán odmítá dorazit
Americký prezident Donald Trump

Podle amerického prezidenta je jádrem vyjednávaní americký požadavek, aby Írán upustil od jakéhokoli úsilí získat jadernou zbraň. Republikán podle NYP dodal, že Írán má potenciál vzkvétat, pokud tento požadavek splní.

„Nemám problém se s nimi setkat, pokud se budou chtít setkat,“ prohlásil Trump.

Zároveň podle listu odmítl sdělit, jak budou USA reagovat, pokud Teherán požadavek odmítne či pokud jednání zkolabují. „Nechci o tom s vámi mluvit. Dokážete si to představit. Nebylo by to pěkné,“ řekl Trump.

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu
Lodě a tankery v Hormuzském průlivu, 18. dubna 2026

Na otázku, zda USA vědí, kdo stojí v čele Íránu, Trump odpověděl, že Američané o tom mají „dost dobrou představu“. „Myslím, že jednáme s těmi správnými lidmi,“ dodal.

Podle íránských státních médií se íránská delegace rozhovorů nezúčastní, dokud budou Spojené státy pokračovat v námořní blokádě íránských přístavů. Podle zdroje tamní státní televize není teď druhé kolo jednání v plánu vzhledem k „přehnaným a iracionálním“ požadavkům Washingtonu a s ohledem na to, že USA své postoje neustále mění.

Poslední rozhovory v Islámábádu předminulý víkend trvaly více než dvacet hodin a nepodařilo se při nich uzavřít mírovou dohodu. Ve středu má vypršet dvoutýdenní příměří mezi Íránem a USA.

Údery proti Íránu, které zažehly válku na Blízkém východě, zahájily Spojené státy a Izrael 28. února. Teherán v odvetě cílil na americké a izraelské cíle v regionu a zpřísnil kontrolu nad plavbou Hormuzským průlivem. USA po selhání prvního kola mírových jednání v Pákistánu zahájily blokádu íránských přístavů.

Načítání...

Aktuálně z rubriky Svět

Prodloužení dvoutýdenního příměří s Íránem je velmi nepravděpodobné, pokud do té doby nedojde k uzavření dohody, řekl prezident USA Donald Trump Bloombergu. Příměří dle něj vyprší ve středu večer východoamerického času (v noci na čtvrtek SELČ). Trump zároveň v rozhovoru s listem New York Post (NYP) vyjádřil ochotu setkat se s vysokými íránskými představiteli, pokud při mírových jednáních mezi Washingtonem a Teheránem v Pákistánu nastane průlom.
