Trump: Americké námořnictvo u Ománu zaútočilo na loď s íránskou vlajkou


19. 4. 2026Aktualizovánopřed 47 mminutami|Zdroj: ČTK

Americké námořnictvo zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu, oznámil americký prezident Donald Trump. Loď podle něj ignorovala americkou blokádu íránských přístavů poblíž Hormuzského průlivu a nereagovala na výstražné výstřely.

„Loď našeho námořnictva je zastavila přímo na místě tím, že prorazila otvor do strojovny,“ napsal Trump. Plavidlo podle něj dostalo varování od amerického torpédoborce s řízenými střelami, aby zastavilo, ale neuposlechlo. Trump dodal, že příslušníci americké námořní pěchoty mají nákladní loď s názvem Touska pod kontrolou a zjišťují, co je na palubě.

Převzetí kontroly nad lodí plující pod íránskou vlajkou vyostřuje napětí mezi Spojenými státy a Íránem ohledně provozu ve strategicky důležitém průlivu. Přichází v době, kdy se Washington připravuje na druhé kolo osobních jednání s Íránem. Za několik dnů má také skončit křehké příměří.

Írán v neděli uvedl, že dalšího kola jednání v Islámábádu se nehodlá zúčastnit, přestože američtí vyjednavači tam podle Trumpova sdělení přijedou v pondělí večer.

Americký prezident Donald Trump

Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán 28. února. Jako jeden z důvodů uváděly obavy, že by Teherán mohl získat jadernou zbraň. Írán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty. Terčem íránských útoků se ale staly i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu.

Dopady americko-izraelského útoku způsobily dosud největší narušení globálních dodávek ropy a zemního plynu, protože Írán zablokoval dopravu přes Hormuzský průliv. Touto důležitou námořní cestou před válkou procházela asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).

Výběr redakce

Muž v USA po hádce zavraždil osm dětí, policie ho zastřelila

Muž v USA po hádce zavraždil osm dětí, policie ho zastřelila

18:41Aktualizovánopřed 19 mminutami
Trump: Americké námořnictvo u Ománu zaútočilo na loď s íránskou vlajkou

Trump: Americké námořnictvo u Ománu zaútočilo na loď s íránskou vlajkou

22:00Aktualizovánopřed 47 mminutami
Mapa demarkační linie v Libanonu přisuzuje Izraeli kontrolu nad desítkami měst

Mapa demarkační linie v Libanonu přisuzuje Izraeli kontrolu nad desítkami měst

před 51 mminutami
Trump potvrdil pondělní účast USA na jednání s Íránem. Teherán odmítá dorazit

Trump potvrdil pondělní účast USA na jednání s Íránem. Teherán odmítá dorazit

05:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Sedm let od požáru Notre-Dame stále uniká jeho příčina

VideoSedm let od požáru Notre-Dame stále uniká jeho příčina

před 1 hhodinou
Zůna schválil doporučení o rozvoji protivzdušné obrany

Zůna schválil doporučení o rozvoji protivzdušné obrany

před 2 hhodinami
Volby v Bulharsku podle odhadů vyhrála strana exprezidenta Radeva

Volby v Bulharsku podle odhadů vyhrála strana exprezidenta Radeva

07:24Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Prymula hájí širší očkování, Sílovi tlak na vakcinaci vadí

Prymula hájí širší očkování, Sílovi tlak na vakcinaci vadí

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Muž v USA po hádce zavraždil osm dětí, policie ho zastřelila

Osm dětí ve věku od jednoho roku do přibližně čtrnácti let zabil v neděli ráno útočník v americkém státě Louisiana při střelbě, kterou policie označila za důsledek domácí hádky. Informují o tom agentura AP a další média. Podezřelý, jehož totožnost policie s ohledem na rodiny obětí zatím nezveřejnila a který byl příbuzným některých z dětí, zahynul při automobilové honičce. Podle AP jde o nejtragičtější hromadnou střelbu ve Spojených státech za více než dva roky.
Mapa demarkační linie v Libanonu přisuzuje Izraeli kontrolu nad desítkami měst

Izraelská armáda v neděli na síti X poprvé zveřejnila mapu nové demarkační linie na území jižního Libanonu, jejímž vytyčením má získat kontrolu nad desítkami měst a vesnic. Podle agentury Reuters je řada z nich převážně opuštěná. Děje se tak jen několik dní po podpisu příměří mezi oběma zeměmi.
Trump potvrdil pondělní účast USA na jednání s Íránem. Teherán odmítá dorazit

Americký prezident Donald Trump uvedl, že do pákistánského Islámábádu v pondělí přijede americká delegace, která bude jednat s Íránem. Zároveň Teheránu pohrozil zničením mostů a elektráren, pokud nabízenou dohodu nepřijme. Íránská média ale v neděli informovala, že blízkovýchodní země do Islámábádu delegaci na jednání s USA nevyšle, dokud bude pokračovat americká námořní blokáda lodí plujících do Íránu. V neděli večer agentura Reuters s odkazem na agenturu IRNA informovala, že Írán se druhého kola jednání odmítá účastnit.
VideoSedm let od požáru Notre-Dame stále uniká jeho příčina

Ani sedm let od požáru pařížské katedrály Notre-Dame není jasná jeho příčina. Podle nejnovějších informací deníku Le Figaro mohlo uvnitř historické památky začít hořet už dřív než 15. dubna. Za hlavní příčinu požáru se stále považuje zkrat na elektrické instalaci, vyšetřovatelé naopak zcela vyloučili možnost, že by ho mohl způsobit nedopalek od cigarety nebo že někdo požár založil úmyslně. Na rekonstrukci katedrály se vybralo 850 milionů eur (20,6 miliardy korun). Nyní se mimo jiné vede polemika o tom, zdali je moudré nahradit část historických vitráží moderními.
Volby v Bulharsku podle odhadů vyhrála strana exprezidenta Radeva

V Bulharsku se ve 20:00 místního času (19:00 SEČ) uzavřely hlasovací místnosti, v nichž lidé již poosmé za posledních pět let rozhodovali, kdo usedne v parlamentu. Předběžné odhady výsledku voleb ukazují na vítězství Progresivního Bulharska exprezidenta Rumena Radeva, který je považován za prorusky orientovaného, a sliboval mimo jiné boj proti korupci. Jeho strana byla favoritem. O vítězi by mohlo být jasno v noci či v pondělí ráno.
Tchaj-wanu je dle Vondráčka věnována nadstandardní pozornost. Vztahy se musí udržovat, říká Demetrashvili

Vláda zamítla předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) cestu speciálem na Tchaj-wan, kam měl jet s podnikatelskou delegací. Podle předsedy sněmovního zahraničního výboru Radka Vondráčka (ANO) je Tchaj-wanu věnována až nadstandardní pozornost. S tím nesouhlasí bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS), podle kterého má Vystrčil na cestu vládním speciálem nárok. Předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (Motoristé) nevidí důvod, proč by Vystrčil měl jet zrovna nyní. Podle poslankyně Kateriny Demetrashvili (Piráti) se diplomatické vztahy musí udržovat, tím spíš, když jsou dobré. Nedělní debatu vedl Martin Řezníček.
Česko se má zapojit do Macronovy iniciativy jaderného odstrašení, míní Babiš

Česká republika by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla zapojit do iniciativy celoevropského jaderného odstrašení, kterou počátkem března nastínil francouzský prezident Emmanuel Macron. Babiš to v neděli uvedl na sociální síti bez bližšího upřesnění, jakou formu by toto zapojení mělo mít. Podle premiéra je Francie pro Česko ideálním spojencem. Dosavadní reakce představitelů vládních stran na tuto iniciativu byly spíš rezervované.
Načítání...