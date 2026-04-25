Předvolební diskusi v Maďarsku dominovali na síti X zahraniční aktéři

Kampaň před maďarskými parlamentními volbami v polovině dubna se z národní politické debaty změnila na geopolitické bojiště. Střety probíhaly především na sociálních sítích. Analytici společnosti Murmur Intelligence, která se zaměřila na síť X, prošli celkem sedm milionů příspěvků a 144 tisíc vzorků dokumentů od 81 tisíc uživatelů. Zjistili, že Maďaři tvořili asi jen procento z uživatelů, kteří se do geopolitických střetů a kulturních válek na sociální síti pustili. Na základě toho lze konstatovat, že dění na síti a tamní zdánlivé rozložení sil, neodráželo skutečné nálady maďarských voličů. Výsledky výzkumu podrobněji rozebrala Zóna ČT24.
Pořad Zóna ČT24 rozebral také situaci ohledně mírových jednání mezi USA a Íránem, jejichž delegace spolu aktuálně nekomunikují napřímo, ale skrze pákistánské zprostředkovatele. Věnoval se i tématu odminování Hormuzského průlivu, s nímž zřejmě pomůžou německé minolovky. Zóna ČT24 dále přinesla reportáž ze společného cvičení policistů z Česka, Německa a Polska, kteří trénovali přeshraniční pronásledování pachatelů u trojmezí těchto států, a na závěr přiblížila průběh tragické havárie černobylské jaderné elektrárny, od které uplynulo přesně čtyřicet let.