V okolí hory Cerro Armazones, která se nachází v pohoří Sierra Vicuña Mackenna v chilských Andách asi 105 kilometrů jižně od města Antofagasta, sněží jen velice zřídka. Je tomu tak proto, že v této oblasti panují extrémně suché podmínky a prakticky nikdy neprší. Poté, co tento region zasáhl frontální systém, však došlo k velmi výjimečnému úkazu a v poušti Atacama napadla sněhová pokrývka.
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Písek pouště Atacama v Chile pokryl sníh
V okolí hory Cerro Armazones, která se nachází v pohoří Sierra Vicuña Mackenna v chilských Andách asi 105 kilometrů jižně od města Antofagasta, sněží jen velice zřídka. Je tomu tak proto, že v této oblasti panují extrémně suché podmínky a prakticky nikdy neprší. Poté, co tento region zasáhl frontální systém, však došlo k velmi výjimečnému úkazu a v poušti Atacama napadla sněhová pokrývka.
VideoČíně se poprvé podařilo přistát se znovupoužitelnou vesmírnou raketou na pevnině
Čínská vesmírná raketa poprvé přistála na pevnině. Přidala se tak k americkým společnostem SpaceX a Blue Origin, které už znovupoužitelné raketové stupně běžně využívají. Šlo o teprve druhý let rakety typu Ču-čchüe-3, při prvním explodovala. Úspěšné přistání otevírá asijské velmoci cestu k opakovanému použití a tím i výraznému zlevnění startů. Evropská unie testuje vlastní znovupoužitelné rakety v několika projektech, zatím nejdál je Themis, ale pokročily už i francouzská MaiaSpace a německá Rocket Factory Augsburg.
Polská policie zatkla muže, který prý plánoval atentát na čelné politiky
Polská policie zatkla třiadvacetiletého muže, kterého podezírá z toho, že plánoval atentát na čelné polské politiky a také k tomuto činu vyzýval. Informovala o tom v pátek polská média. Pokud mu policie trestné činy prokáže, bude mu hrozit až dvacet let vězení, uvedla stanice RMF24.
Ukrajina zasáhla rafinerii v hloubi Ruska. Moskva hranici s Moldavskem
Ukrajinské drony v noci na pátek zasáhly ropnou rafinerii Lukoilu poblíž ruského města Perm. Podle serveru Ukrajinska Pravda město aktivovalo protivzdušnou obranu, na místě zněly sirény. Ruské drony zasáhly jeden z hraničních přechodů mezi Ukrajinou a Moldavskem, informovala ukrajinská pohraniční stráž. Provoz na něm byl zastaven. Dvě ženy zemřely a dvě utrpěly zranění při nočním ruském útoku na vesnici v ukrajinské Charkovské oblasti. Cílem náletu ruských dronů byly také severoukrajinské Sumy.
Letošní El Niño může být nejextrémnější v dějinách měření
Stále více modelů předpovídá, že jev El Niño nabude letos zvlášť silnou podobu. Vědci ho zatím nikdy tak masivní nepozorovali, takže to může přinést změny, které se jim jen nesmírně obtížně předpovídají.
Panamský průplav kvůli suchu omezí provoz
Panamský průplav od září kvůli suchu omezí provoz. Počet lodí, které touto strategickou vodní cestou spojující Atlantský a Tichý oceán budou moci proplout, se od 3. září sníží z 36 na 34 denně, od 15. září pak na 32. Další případné snížení závisí na počasí v příštích týdnech. Sucho způsobuje klimatický jev El Niňo.
USA ruší futuristický dronový prapor a vrací se k „základům“, píše WSJ
Americká armáda zřídila letos v lednu v Evropě nový moderní prapor specializující se na takzvanou válku budoucnosti – tedy boj s útočnými drony a pozemními roboty. Cílem bylo poučit se z rusko-ukrajinské války a vyvinout špičkové vojenské systémy a taktiky k boji proti ruské hrozbě, píše list The Wall Street Journal (WSJ). Po změně ve vedení armády USA se ale klíčová jednotka ruší, aby se zaměřila na více „tradiční úkoly“.
Belgie má nového prince. Z prodejce aut ho udělal test DNA
Bývalý belgický prodejce automobilů Clément Vandenkerckhove se stal novým princem. Princ Laurent, mladší bratr krále Philippa, jej uznal za svého syna, ačkoli ho neznal do jeho dvaceti let věku. Nový člen královské rodiny může užívat titul, nebude však mít všechna práva náležící monarchické dynastii – nestane se například následníkem trůnu, napsal web stanice BBC.
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