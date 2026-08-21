Písek pouště Atacama v Chile pokryl sníh


před 15 mminutami|Zdroj: Reuters

V okolí hory Cerro Armazones, která se nachází v pohoří Sierra Vicuña Mackenna v chilských Andách asi 105 kilometrů jižně od města Antofagasta, sněží jen velice zřídka. Je tomu tak proto, že v této oblasti panují extrémně suché podmínky a prakticky nikdy neprší. Poté, co tento region zasáhl frontální systém, však došlo k velmi výjimečnému úkazu a v poušti Atacama napadla sněhová pokrývka.

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Písek pouště Atacama v Chile pokryl sníh

V okolí hory Cerro Armazones, která se nachází v pohoří Sierra Vicuña Mackenna v chilských Andách asi 105 kilometrů jižně od města Antofagasta, sněží jen velice zřídka. Je tomu tak proto, že v této oblasti panují extrémně suché podmínky a prakticky nikdy neprší. Poté, co tento region zasáhl frontální systém, však došlo k velmi výjimečnému úkazu a v poušti Atacama napadla sněhová pokrývka.
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