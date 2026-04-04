Pět zemí EU požaduje zavedení mimořádné daně pro energetické firmy, píše Reuters

Pět zemí Evropské unie požaduje zavedení mimořádné daně ze zisků energetických společností. Reagují tak na rostoucí ceny pohonných hmot kvůli válce v Íránu, napsala v sobotu agentura Reuters s odvoláním na dopis ministrů financí těchto zemí adresovaný Evropské komisi (EK), do kterého měla možnost nahlédnout.
Ministři financí Německa, Španělska, Itálie, Portugalska a Rakouska ve společném dopise vyzývají k zavedení daně v celé EU. Takové opatření by mohlo pomoci financovat pomoc spotřebitelům, kteří se musí vyrovnat s vysokými cenami energií, aniž by to znamenalo další zátěž pro veřejné rozpočty, a mohlo by to také být signálem, že EU je jednotná a schopná jednat, uvádí se v dokumentu.
Ceny ropy od začátku americko-izraelských útoků na Írán 28. února prudce vzrostly. To vyvolalo cenový šok podobný energetické krizi, kterou Evropa prožila po zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 – i když země nyní mají více energie z obnovitelných zdrojů.
Paralela s rokem 2022
Ministři v dopise adresovaném eurokomisaři pro klima Wopkemu Hoekstrovi upozornili na podobnou daň, která byla zavedena právě před čtyřmi lety a jejímž cílem bylo řešit vysoké ceny energií. Vzhledem k současné situaci na trhu by EK měla podle pisatelů urychleně vypracovat podobný celounijní nástroj. Dopis ale neobsahuje žádné podrobnosti o tom, jak vysoká by daň měla být, ani na které společnosti by se měla vztahovat.
Německý svaz pro paliva a energii, který zastupuje rafinerie a čerpací stanice, ale upozornil, že dojem, že společnosti neoprávněně profitují, je mylný. Pro zavedení mimořádné daně podle organizace není důvod.
Komisař EU pro energetiku Dan Jörgensen v úterý prohlásil, že zvažuje obnovení opatření zavedených v době energetické krize v roce 2022, včetně návrhů na omezení tarifů za připojení k síti a daní z elektřiny. EU zavedla před čtyřmi lety po omezení dodávek ruského plynu soubor nouzových opatření. Ta zahrnovala celoevropský strop cen plynu, daň z mimořádných zisků energetických společností a cíle na snížení spotřeby plynu.
Evropa kvůli své závislosti na dovozu paliv silně pociťuje dopady konfliktu na Blízkém východě na světové ceny energií. Ceny plynu v regionu od začátku americko-izraelské války s Íránem vzrostly o více než sedmdesát procent. Jörgensen upřesnil, že Brusel má v krátkodobém horizontu obavy zvláště o dodávky rafinovaných ropných produktů, jako jsou letecké palivo a nafta.