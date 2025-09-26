Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v projevu na Valném shromáždění OSN prohlásil, že Izrael zdevastoval íránský jaderný a balistický program, tvrdě udeřil na jemenské povstalce a libanonské teroristické hnutí Hizballáh a zničil většinu teroristické organizace Hamás v Pásmu Gazy, ale že ještě musí zlikvidovat zbytky Hamásu ve městě Gaza. Řada delegací jednací sál před zahájením Netanjahuova projevu na protest opustila.
Netanjahu hovoří před Valným shromážděním OSN, řada delegátů jeho projev bojkotuje
„Složte zbraně, okamžitě propusťte rukojmí,“ oslovil Netanjahu Hamás. „Pokud to uděláte, budete žít, pokud ne, Izrael vás dostane,“ dodal.
Netanjahu v projevu také poznamenal, že se rozhodl promluvit také přímo ke zbývajícím rukojmím v Pásmu Gazy, u jehož hranic izraelská armáda rozmístila ampliony, z nichž projev vysílá. „Nebudeme mít klid, dokud vás nepřivedeme domů,“ vzkázal Netanjahu rukojmím. Zároveň upozornil, že v publiku jsou i rodiny zajatých. Palestinské ozbrojené skupiny drží podle něj v Pásmu Gazy ještě 48 rukojmí, z nichž už jen asi dvacet je naživu.
Poznamenal, že Izrael poslední dva roky musí vést válku na sedmi frontách, zatímco čelí kritice ze strany mezinárodního společenství. Poděkoval však americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za pomoc s útokem na íránské jaderné provozy letos v červnu. Řekl také, že zatímco mnoho světových státníků židovský stát veřejně kritizuje, tak za zavřenými dveřmi mu děkuje.
Ozbrojenci pod vedením palestinského teroristického hnutí Hamás při útoku 7. října 2023, jímž začala nynější válka, unesli z Izraele 251 lidí a dalších dvanáct set na místě pozabíjeli. Většinu rukojmí propustili výměnou za několik tisíc Palestinců z izraelských věznic při dvou příměřích v listopadu 2023 a na začátku letošního roku.
Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od října 2023 zabila v Pásmu Gazy nejméně 65 400 Palestinců. Údaje úřadu řízeného Hamásem nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN je však považuje za spolehlivé.