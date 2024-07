NATO si přeje, aby se Ukrajina stala členem Aliance

Otázkou není, zda Ukrajina vstoupí do NATO, ale kdy do něj vstoupí, prohlásil generální tajemník Aliance Jens Stoltenberg. Potvrdil také závazek členských států poskytnout Ukrajině „v příštím roce“ vojenskou pomoc ve výši 40 miliard eur (asi 1,01 bilionu korun).

Ukrajinský prezident na síti X uvedl, že státníci mimo jiné koordinovali své pozice před jednáním Rady NATO-Ukrajina. Také on mezi tématy schůzky zmínil muniční iniciativu a ukrajinskou cestu do EU a NATO. „Děkuji za pomoc při snaze o přiblížení Ukrajiny k NATO a o obnovení spravedlivého míru,“ uvedl Zelenskyj.

Poměrně vágní slovník, upozorňuje Šír

Závěrečné prohlášení, respektive deklarace obsahuje slovník, který je poměrně vágní, upozornil Jan Šír z Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. „Vágní slovník odráží tu skutečnost, že se jedná o kontroverzní otázku, na které dosud nepanuje zcela shoda, pokud jde o další přijetí Ukrajiny do NATO,“ pokračoval.

Není to tolik ani tak dáno tím, že by měl někdo nějaké výhrady vůči Ukrajině. „Je to dáno tím, že se Ukrajina momentálně nachází ve stavu válečného konfliktu s Ruskou federací, což je mimo jiné aktér vyzbrojený jadernými zbraněmi. To je skutečnost, se kterou je ve veřejném prostoru západních zemí operováno ve smyslu, že to představuje dodatečná eskalační rizika, kterým se chce každý vyhnout, a obava je částečně i pochopitelná,“ vysvětlil.

Je podle něj potřeba pracovat na tom, aby Ukrajina dokázala odrazit ruskou agresi – aby ruská hrozba byla eliminována tak, aby budoucí členství Ukrajiny v Alianci „nebylo nijak kontroverzní“.