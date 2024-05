Vůdci Ruska a Číny se setkali v Pekingu, prohlubují spolupráci

„Čína bude pro Rusko vždy dobrý soused, přítel a důvěryhodný partner,“ uvedl Si. Vzápětí ale dodal, že „čínsko-ruské vztahy nevznikly jen tak jednoduše z ničeho nic a obě strany by si jich měly vážit a pečovat o ně“. Peking je zároveň připraven ve spolupráci s Ruskem dosáhnout vzájemného rozvoje a „podpořit světovou rovnost a spravedlnost“.

Peking je nejvýznamnějším ruským spojencem od doby, co se od Moskvy odvrátil Západ v souvislosti s její plnohodnotnou invazí na Ukrajinu v únoru 2022. Čína kritizuje protiruské sankce a odmítá ruskou vojenskou agresi na Ukrajině jednoznačně odsoudit. Zároveň těží z nižších cen za ropu a plyn, které už Rusko nemůže prodávat do Evropy v dřívějším rozsahu.

Snaha o revizi mezinárodního uspořádání

„Pokud někdo na té válce vydělává, pokud někomu ta válka nevadí, tak si myslím, že to je komunistická Čína,“ řekl ve vysílání ČT24 analytik z Institutu mezinárodních studií Jan Šír. Dodal, že Čína se v konfliktu na Ukrajině angažuje daleko více, než je obecně známo. „Momentálně to jsou dva nejvlivnější aktéři na světě, kteří usilují o revizi mezinárodního uspořádání,“ sdělil analytik s tím, že to je to co Evropě dalo stabilitu, mír a prosperitu.