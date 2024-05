Putin posiluje vazby se svými spojenci. Na první zahraniční cestu zamíří do Pekingu

Na začátku pátého funkčního období buduje ruský prezident Vladimir Putin spojenectví, která potřebuje k vítězství na Ukrajině. Posiluje vazby na Severní Koreu, Írán a Čínu. Na první zahraniční cestu zamíří pár dnů po inauguraci do Pekingu. Ten je hlavním dodavatelem zakázaných technologií a materiálů pro výrobu zbraní do Ruska.

Na trojmezí na čínsko-rusko-severokorejské hranici se odehrává obchod, jehož součástí jsou vojenské dodávky Rusku. Na satelitních snímcích je vidět, že Čína poskytuje kotviště ruské lodi ze sankčního seznamu, která od loňského roku uskutečnila nejméně jedenáct dodávek z KLDR do ruských přístavů.



Pchjongjang dodává munici do zbraní sovětské výroby, již má milionové zásoby, ale i nové rakety – trosky Hwasongu 11 se našly nedaleko ukrajinského Charkova. Přestože odborníci pochybují o severokorejské kvalitě, je to výrazná pomoc.



Putin se Kimovi odvděčuje. Kvůli ruskému vetu skončil panel OSN pro vymáhání severokorejských sankcí a Moskva dodává KLDR ropu nad povolený limit.