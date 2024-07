Bidenových lapsů přibývá a demokraté stojí na křižovatce

Tamara Kejlová

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , ČT24 , CNN , BBC , The New York Times , al-Džazíra

Joe Biden během prezidentské debaty z 27. června

Šéf Bílého domu Joe Biden označil svůj chabý výkon v televizní debatě za důsledek únavy z opakovaných cest do Evropy, které mu způsobily jet lag. Podle některých představitelů, kteří s Bidenem poslední dobou přišli do styku, jsou ale prezidentovy lapsy stále častější. Bidenovo zmatené vystupování v debatě znepokojilo Demokratickou stranu, která se ocitla na rozcestí a řeší, zda by neměl Biden z klání odstoupit. Podle průzkumu CNN si 75 procent registrovaných voličů myslí, že strana má větší šanci uspět s někým jiným.

V první televizní debatě s exprezidentem Donaldem Trumpem, která se uskutečnila 27. června, měl šéf Bílého domu problém formulovat myšlenky a působil zmateně. Prezident navíc mluvil potichu a chraplal. Bílý dům k tomu bezprostředně po debatě uvedl, že Biden byl v ten den nachlazený. Už dříve se spekulovalo o tom, že prezident ve svých 81 letech nemusí být způsobilý vykonávat další čtyři roky funkci jednoho z nejmocnějších mužů planety, Bidenovo chování během debaty ale řadu lidí šokovalo, včetně členů jeho strany.

Na tahu je Biden Někteří vlivní demokratičtí zákonodárci vyjádřili obavy ohledně Bidenova věku a výkonu, další připouštějí, že nemusí ve volbách zvítězit, zdůraznili ale, že rozhodnutí kandidaturu vzdát je jen na hlavě státu, píše britský server BBC. Podle americké stanice CNN by bylo nahrazení Bidena v kampani tak krátce před volbami logisticky obtížné a politicky riskantní. „Bude na Joe Bidenovi, aby udělal to, co považuje za nejlepší,“ řekla v úterý pro MSNBC bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Jeden z nejvýznamnějších podporovatelů prezidenta, kongresman Jim Clyburn z Jižní Karolíny, prohlásil, že podpoří viceprezidentku Kamalu Harrisovou, pokud Biden odstoupí, za ideální ale považuje stávající scénář.

Demokratický kongresman Jamie Raskin z Marylandu o víkendu řekl MSNBC, že nepovedená účast Bidena v debatě vytvořila ve straně „obtížnou situaci“. Raskin připustil, že na všech úrovních demokratů nyní probíhají „velmi upřímné, vážné rozhovory“. „Bez ohledu na to, jak se prezident Biden rozhodne, naše strana bude jednotná a naše strana ho také potřebuje v samém centru našich úvah v naší kampani,“ zdůraznil kongresman. Šance povzbudit novou generaci, míní kongresman Člen Sněmovny reprezentantů Lloyd Doggett v úterý jako první demokratický kongresman veřejně vyzval Bidena, aby z listopadových voleb odstoupil. „Namísto uklidnění voličů se prezidentovi nepodařilo účinně obhájit své četné úspěchy a odhalit mnohé Trumpovy lži,“ řekl demokratický zástupce za Austin.

Podle něj je v sázce příliš mnoho na to, aby demokraté riskovali, že prezident prohraje s Trumpem. „Má příležitost povzbudit novou generaci lídrů, aby sjednotili naši zemi prostřednictvím otevřeného demokratického procesu,“ vyzval Doggett hlavu státu. Podle kongresmana Jareda Goldena z Maine nyní řada demokratů v zákulisí panikaří a řeší, jestli by měl Biden zůstat kandidátem strany. „Bidenův špatný výkon v debatě nebyl překvapením,“ cituje al-Džazíra Goldenův článek zveřejněný na The Bangor Daily News. Američané v Bidena nevěří Debata zjevně ovlivnila i smýšlení americké společnosti. Podle nového průzkumu CNN si tři čtvrtiny voličů myslí, že Demokratická strana by měla lepší šanci udržet si prezidentský úřad i po listopadových volbách, kdyby místo Bidena kandidoval někdo jiný. Také většina demokratů a demokraticky orientovaných registrovaných voličů (56 procent) tvrdí, že strana by spíše zvítězila s jiným kandidátem, zatímco 43 procent věří v Bidena.

Na nové minimum 36 procent klesla i podpora Bidenova působení v Bílém domě, upozorňuje dále CNN. Čtyřicet pět procent pak s Bidenovým výkonem ve funkci přímo nesouhlasí. Pokud jde o celkové preference, Trump teď vede nad Bidenem se 49 procenty o šest procentních bodů. Viceprezidentka Harrisová by si jako demokratická kandidátka podle průzkumu vedla o něco lépe, když by získala 45 procent hlasů oproti 47 procentům pro Trumpa. Další demokraté, kteří by teoreticky mohli Bidena nahradit, jako guvernér Kalifornie Gavin Newsom nebo ministr dopravy Pete Buttigieg ale zaostávají za Trumpem s podobným odstupem jako Biden. Hojně se mluví také o možné kandidatuře guvernérky Michiganu Gretchen Whitmerové.

Za prezidenta, který souboj o Bílý dům vzdávat nechce, se v uplynulých dnech postavila jeho rodina. Ve středu odpoledne bude šéf Bílého domu hovořit, částečně virtuálně, s demokratickými guvernéry, které chce přesvědčit o tom, že je schopen dále vést zemi, a napravit tak svou pošramocenou reputaci. Biden už na úterním setkání se sponzory Demokratické strany ve Virginii připustil, že nepředvedl v debatě svůj nejlepší výkon, což vysvětluje únavnými zahraničními cestami, které u něj způsobily takzvaný jet lag. Příprava na debatu Prezident, jenž v červnu během dvou týdnů navštívil Francii a Itálii, přiznal, že neposlechl své poradce a kál se, že nebylo příliš moudré před debatou „cestovat několikrát kolem světa“. Tato skutečnost podle Bidena vedla k tomu, že „na pódiu téměř usnul“. „To není výmluva, ale vysvětlení,“ zdůraznil prezident ve Virginii. Podle ABC News se za svůj výkon omluvil a opět zdůraznil, že je „klíčové“, aby nad Trumpem zvítězil. Prezident ale ve svém úterním vyjádření nezmínil žádnou nemoc, všímá si BBC. Mluvčí Bílého domu dříve během úterý uvedla, že během debaty nebral žádné léky na nachlazení. Podle BBC strávil Biden v červnu šest dní v Camp Davidu, kde se připravoval na debatu s Trumpem. Americký list The New York Times s odvoláním na nejmenovaný zdroj obeznámený s Bidenovým rozvrhem sdělil, že prezidentovy pracovní dny začínaly každé ráno až v jedenáct dopoledne po pravidelném cvičení a šéf Bílého domu měl každý den čas si zdřímnout.

Podle NYT byl Biden z cest tak vyčerpaný, že jeho přípravy na debatu musely být nakonec o dva dny zkráceny, aby si mohl odpočinout ve svém domě na pláži v Delaware. I když se Bílý dům snaží pojmout Bidenův chabý výkon v debatě jako jednorázový debakl, prezidentovy incidenty, které vyvolávají u Američanů obavy, co se věku a zdraví týká, se opakují delší dobu. Už v únorovém průzkumu ABC News 86 procent respondentů uvedlo, že Biden je příliš starý na to, aby mohl být prezidentem další čtyři roky. Bílý dům setrvale odmítá, že by Biden trpěl demencí nebo jinou poruchou funkce mozku. Bidenův lékař v únoru prohlásil, že navzdory drobným onemocněním, jako je spánková apnoe a periferní neuropatie na nohou, je prezident „schopný plnit službu“. Testy podle něj neprokázaly „žádné nálezy, které by odpovídaly“ Parkinsonově chorobě.

Častější a znepokojivé lapsy Podle NYT ale lidé, kteří trávili s prezidentem v posledních měsících čas, mluví o stále častějších výpadcích, které je znepokojují. Současní i bývalí úředníci, kteří se s Bidenem setkali za zavřenými dveřmi, tvrdí, že šéf Bílého domu je stále zmatenější, případně apatický, někdy podle nich prezident během konverzace „ztrácel nit“, píše americký deník. Některé nedávné okamžiky prezidentovy dezorientace se projevily i na veřejnosti. Biden se jevil zmatený kupříkladu 6. června během oslav výročí Dne D ve Francii. Následující den při setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským špatně uvedl účel nové vojenské pomoci Ukrajině, píše NYT. Osmnáctého června si zase prezident nemohl na jedné akci vzpomenout na jméno svého ministra pro vnitřní bezpečnost Alejandra Mayorkase. Bílý dům pravidelně vydává opravené přepisy Bidenových poznámek, ve kterých si často plete místa, lidi nebo data. Administrativa tak učinila i ve dnech po debatě, kdy si prezident spletl Francii a Itálii, když hovořil o válečných veteránech na akci v East Hamptonu, upozorňuje NYT.

Bílý dům navíc omezil prezidentovo setkávání s reportéry. I když se často na pár minut zastaví, aby odpověděl na jednu nebo dvě otázky, k poslednímu červnovému dni poskytl Biden méně rozhovorů než kterýkoli prezident moderní éry a méně tiskových konferencí než kterýkoli prezident od Ronalda Reagana, všímá si americký deník. Jako muže se špatnou pamětí charakterizoval Bidena ve své nedávné zprávě zvláštní vyšetřovatel amerického ministerstva spravedlnosti Robert Hur, který řeší případ Bidena a jeho nakládání s dokumenty podléhajícími utajení. Prezident takové hodnocení odmítl. Obzvláště emotivně reagoval na Hurovo tvrzení, že si nepamatoval „ani v rozmezí několika let, kdy zemřel jeho syn Beau“. „Upřímně, když jsem dostal tu otázku, říkal jsem si, co je vám sakra po tom,“ prohlásil Biden.