Vyšetřovatel hájil zprávu o Bidenovi zpochybňující jeho paměť. Přepis výpovědi ale neukazuje, že by prezident nevěděl datum synova úmrtí

Obzvláště emotivně reagoval Biden na tvrzení, že si nepamatoval „ani v rozmezí několika let, kdy zemřel jeho syn Beau“. „Upřímně, když jsem dostal tu otázku, říkal jsem si, co je vám sakra po tom,“ prohlásil prezident po zveřejnění vyšetřovací zprávy.

Do podrobnějšího vysvětlení svého rozhodnutí nezahájit trestní stíhání Hur připojil poznámku, že Biden by se u soudu pravděpodobně prezentoval jako „postarší muž se špatnou pamětí jednající v dobré víře“. Tato poznámka pobouřila prezidenta a jeho tým, neboť přišla v kontextu předvolební kampaně, v níž 81letý Biden čelí pochybnostem voličů ohledně způsobilosti pokračovat ve funkci.

Publikovaný přepis několikahodinového rozhovoru, který Biden s vyšetřovateli vedl během dvou říjnových dní, ukazuje, že přímý dotaz na úmrtí syna v roce 2015 nedostal. Také ovšem uvádí, že si Biden ihned vzpomněl na správné datum úmrtí, tedy 30. květen.

Správně přitom událost dával do souvislosti s obdobím, kdy se rozhodoval, zda bude kandidovat na prezidenta v roce 2016. Jak ale podotýká deník The New York Times, Bidenovi se v této pasáži rozhovoru zřejmě slévaly dohromady události roku 2015 s rokem 2017, kdy pracoval na svých pamětech a kdy se rozhodl jít do volebního souboje s tehdejším prezidentem Donaldem Trumpem.

Podle agentury AP přepis zahrnuje momenty, kdy si Biden některé věci nevybavoval, přináší však méně jednoznačný obrázek než Hurovo shrnutí. Deník The Washington Post zase napsal , že podle přepisu Biden nebyl tak duševně nepřítomen, jak věc podával Hur, a zároveň zvláštní vyšetřovatel nebyl tak necitlivý, jak naznačovala Bidenova vyjádření.

Hur v úterý při výpovědi před členy Sněmovny reprezentantů uvedl, že považoval za nutné zahrnout do své zprávy komentáře o prezidentově paměti, neboť věc souvisí s posuzováním úmyslu spáchat trestný čin. „Moje hodnocení ve zprávě o relevanci prezidentovy paměti bylo nezbytné, přesné a spravedlivé,“ řekl kongresmanům s tím, že prezidenta neznevažoval. „Vysvětlil jsem generálnímu prokurátorovi své rozhodnutí a důvody, které k němu vedly. To jsem musel udělat,“ dodal.