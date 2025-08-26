Na polsko-běloruské hranici se zranil voják, když zasahoval proti migrantům

V nemocnici ve městě Bialystok na východě Polska zůstává hospitalizován polský voják, který utrpěl zranění, když se snažil zabránit skupině migrantů nelegálně překročit bělorusko-polskou hranici. O incidentu, který se stal v pondělí večer, informovala armáda. Polské úřady současně upozorňují na rostoucí počty pokusů migrantů proniknout do země a dále na Západ.
Voják podle mluvčí ozbrojených sil při zásahu proti agresivně si počínajícím migrantům utrpěl zranění, když mu v ruce explodoval hlukový a zábleskový granát. Voják je ve stabilním stavu, ale zůstává v péči lékařů, uvedla mluvčí Magdalena Kościńská. Incident vyšetřuje vojenská policie.
Od pátku 22. srpna do neděle 24. srpna se do Polska pokoušelo nelegálně dostat z Běloruska více než 810 cizinců, jen v neděli jich bylo okolo 340. „Skupiny migrantů, kterým se nepovedlo překročit hranici, házely po polských strážcích kameny a větve,“ uvedla pohraniční stráž. V pondělí zaznamenala dalších 250 pokusů o nelegální překročení hranice.
Polsko leží na východní hranici Evropské unie a už několik let upozorňuje, že běloruský režim využívá migranty z krizových regionů jako zbraň v hybridní válce proti sedmadvacítce a dováží je k bělorusko-polské hranici. Varšava kvůli tomu omezila právo na azyl.
Pozastavení práva na azyl je nelegální
Pozastavení práva na azyl znamená, že na úseku hranice, na kterém se omezení uplatňuje, pohraničníci nepřijímají žádosti cizinců o udělení azylu. Podle příslušného zákona má toto omezení zabránit destabilizaci vnitrostátní situace, musí být jen dočasné (jakkoli se smí prodlužovat) a při jeho uplatňování se má dbát na minimalizaci negativních vlivů na práva cizinců.
Ještě během přijímání tohoto zákona upozorňoval ombudsman, že právo žádat o azyl je lidským právem chráněným ústavou a mezinárodními smlouvami. Rovněž advokátská sdružení usoudila, že zákon je „v očividném rozporu“ s polským, unijním a mezinárodním právem.
Špatné zacházení s migranty Tuskova vláda nezastavila
Polská pohraniční stráž nadále násilně vrací migranty přes hranice do Běloruska, uvedly v březnové zprávě mezinárodní humanitární organizace Oxfam a polská nezisková organizace Egala. Zpráva nazvaná „Brutální bariéry“ podrobně mapuje to, co nazývá rozšířeným špatným zacházením s migranty na polsko-běloruské hranici.
Pracovníci Egaly například přinesli svědectví 22letého Syřana, kterého pohraničníci svlékli donaha a nechali bez bot stát v mrazu. Jiná skupina našla těhotnou ženu, která krvácela a potřebovala lékařskou péči, ale byla zavlečena zpět za hranice. Zpráva také uvádí, že některé těhotné ženy po odmítnutí pomoci potratily. Polský premiér Donald Tusk týž měsíc navštívil pohraničníky na polsko-běloruské hranici a pochválil je, že jsou s to zabránit 98 procentům pokusů o překročení hranic.
Když Tusk v roce 2023 vystřídal pravicově populistickou vládu, organizace na ochranu lidských práv doufaly, že jeho proevropský postoj zmírní přístup jeho země k ochraně hranic, připomněl server Politico. Místo toho Tuskova vláda zpřísnila migrační politiku, znovu zavedla zakázané zóny a prosadila zákon umožňující dočasné pozastavení práva žádat o azyl. Brusel se vyhnul konfrontaci s Tuskovou vládou, zatímco Varšava doposud v této věci odmítá ustoupit.
Minulý měsíc polští poslanci schválili pozastavení práva na azyl u hranic s Běloruskem na dalších 60 dnů poměrem 381 ku 19 hlasům.