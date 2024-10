Média: Galant do USA nepoletí, cestu mu zakázal Netanjahu

Izraelský ministr obrany Jo'av Galant ve středu nebude jednat ve Washingtonu se svým americkým protějškem Lloydem Austinem. Podle izraelského i amerického tisku cestu zablokoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten chce údajně nejdříve mluvit s americkým prezidentem Joem Bidenem o odvetě židovského státu za íránský útok z minulého týdne. Telefonát by se měl podle různých zdrojů uskutečnit v průběhu dne.

Pentagon potvrdil deníku The Washington Post, že se plánované setkání ministrů obrany nakonec neuskuteční. Podle portálu The Times of Israel izraelské ministerstvo obrany o odkladu návštěvy informovalo americkou stranu jen několik hodin před Galantovým plánovaným odletem.

The Washington Post uvádí, že Netanjahu dal svému ministrovi obrany dvě podmínky pro návštěvu Pentagonu. Do USA bude smět odletět po jeho telefonátu s Bidenem a poté, co izraelský bezpečnostní kabinet schválí odezvu na íránský raketový útok z minulého týdne, zjistil americký list od nejmenovaných zdrojů.