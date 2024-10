Izrael dumá nad typem odvety, Írán hrozí ničením energetiky

Stupňující se eskalace hrozí přerůst v širší blízkovýchodní válku, do níž by mohly být zatažené i Spojené státy. Bílý dům to zatím vylučuje. „Nevěřím, že dojde k totální válce. Myslím, že se tomu můžeme vyhnout. Ještě je na tom ale mnoho práce. Mnoho,“ zdůraznil šéf Bílého domu.

Růst napětí dokládá i první veřejné vystoupení íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chámeneího za posledních pět let. Ajatollláh s hlavní samopalu po boku uctil Izraelem zabité lídry Hizballáhu a Hamásu a jejich nástupce. Úterní raketový útok na Izrael chválil. „Ať má Íránská islámská republika v oblasti obrany jakýkoli úkol, zhostí se ho silně a statečně,“ prohlásil íránský duchovní vůdce.