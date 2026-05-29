Maďarský pochod hrdosti letos nezakážeme, uvedla tamní policie


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK, AFP

Maďarská policie v pátek uvedla, že nevidí důvod zakázat pochod hrdosti plánovaný v Budapešti na příští měsíc. Informuje o tom agentura AFP, podle které jde o obrat oproti loňsku, kdy byla tato akce na podporu komunity LGBTQ+ z iniciativy vlády tehdejšího národně-konzervativního premiéra Viktora Orbána oficiálně zakázaná.

„Během oznamovacího procesu pro průvod letošní Pride a při následných osobních konzultacích s pořadateli nevznikly žádné důvody pro zákaz shromáždění,“ uvedla policie v e-mailu zaslaném AFP. Jedenatřicátý ročník Budapest Pride se uskuteční 27. června.

Loni v březnu maďarský parlament, který tehdy ovládala Orbánova strana Fidesz, schválil zákon, jenž prakticky zakázal pořádat pochody hrdosti a podobné akce. Norma zakázala organizovat shromáždění, která úřady považují za škodlivá pro děti.

Maďarsko zakázalo pochody hrdosti
GayPride v Budapešti v roce 2022

Navzdory tomu podle pořadatelů vyrazilo na pochod zhruba 350 tisíc lidí, mezi nimiž byli i hosté z desítek cizích zemí, kteří chtěli vyjádřit solidaritu s maďarskou komunitou LGBTQ+. Podpořila ho také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, kterou kvůli tomu Orbán obvinil z vměšování do maďarských záležitostí.

Parlamentní volby minulý měsíc ukončily šestnáctiletou vládu Viktora Orbána. Novým maďarským premiérem se po nich stal středopravicový politik Péter Magyar, který slíbil zásadní změny oproti Orbánově éře. Prioritou je pro něho napravit vztahy s Evropskou unií, která Maďarsko v uplynulých letech kritizovala kvůli porušování demokratických principů, včetně omezování lidských práv.

Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou
Maďarský premiér Péter Magyar

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovaly o tom rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galac u hranic s Ukrajinou jsou značné škody, dva lidé utrpěli lehká zranění. Rumunské ministerstvo obrany upřesnilo, že ruský dron se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Tamní diplomacie incident označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy. Útok odsoudilo NATO i unijní představitelé.
Ukrajinské drony ohrožují hlavní silnici na Krym, Rusové omezují provoz

Útoky ukrajinských dronů stále více komplikují Rusům zásobování nelegálně anektovaného Krymu. Okupační správa Chersonské oblasti kvůli tomu omezila provoz na jedné části hlavní silnice spojující Krym přes okupovaný východ Ukrajiny s Ruskem. Ukrajinské drony komplikují invazním vojskům rovněž provoz na silnici z přístavního Mariupolu do Doněcku.
Evropa se otepluje dvakrát rychleji než průměr světa. Současná vedra jsou dokladem

V Evropě tento týden padly teplotní rekordy mimo jiné ve Velké Británii, Irsku a Francii. Za horkem, které se obvykle vyskytuje až na vrcholu léta, stojí takzvaná „teplotní kopule“ teplého vzduchu ze severní Afriky, která se ocitla uvězněná pod tlakovou výší nad západní Evropou. A vliv má i fakt, že Evropa se otepluje výrazně rychleji než zbytek planety – každá další vlna veder je tak vzhledem k tomuto vyššímu základu intenzivnější.
Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu

Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informují tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo.
Vance: USA a Írán pokročily k dohodě, ale není jisté, kdy a zda ji Trump schválí

Spojené státy a Írán dosáhly velkého pokroku na cestě k dohodě o prodloužení příměří, ale není jisté, kdy a zda ji americký prezident Donald Trump schválí, uvedl americký viceprezident JD Vance podle tiskových agentur. Írán dosud žádnou dohodu nepotvrdil.
Prezident Pavel navštívil obrannou linii v Estonsku

I Estonsko posiluje svou obranu. Země například zabezpečuje východní hranici. Hlavně kvůli ruským provokacím, které v posledních měsících nabraly na intenzitě. Estonskou obrannou linii navštívil prezident Petr Pavel. Armáda s budováním opevnění začala loni. Region v posledních dnech čelí pravidelným provokacím. Bezpilotní letouny hned několikrát narušily vzdušný prostor nejen Estonska, ale i okolních států. „Nebudeme tolerovat narušení našeho vzdušného prostoru, stejně jako by Rusko netolerovalo, kdybychom jeho vzdušný prostor narušovali my,“ sdělil prezident.
Muž dostal 15 let vězení za plánovaní útoku na koncert Swiftové

Soud ve Vídni poslal na 15 let do vězení jednadvacetiletého Rakušana Berana A. za plánování útoku na koncert americké popové hvězdy Taylor Swiftové ve Vídni v roce 2024, uvedly agentury APA a DPA. Podle soudců je muž se severomakedonskými kořeny rovněž vinný z podílu na založení teroristické buňky.
