Maďarský pochod hrdosti letos nezakážeme, uvedla tamní policie

Maďarská policie v pátek uvedla, že nevidí důvod zakázat pochod hrdosti plánovaný v Budapešti na příští měsíc. Informuje o tom agentura AFP, podle které jde o obrat oproti loňsku, kdy byla tato akce na podporu komunity LGBTQ+ z iniciativy vlády tehdejšího národně-konzervativního premiéra Viktora Orbána oficiálně zakázaná.
„Během oznamovacího procesu pro průvod letošní Pride a při následných osobních konzultacích s pořadateli nevznikly žádné důvody pro zákaz shromáždění,“ uvedla policie v e-mailu zaslaném AFP. Jedenatřicátý ročník Budapest Pride se uskuteční 27. června.
Loni v březnu maďarský parlament, který tehdy ovládala Orbánova strana Fidesz, schválil zákon, jenž prakticky zakázal pořádat pochody hrdosti a podobné akce. Norma zakázala organizovat shromáždění, která úřady považují za škodlivá pro děti.
Navzdory tomu podle pořadatelů vyrazilo na pochod zhruba 350 tisíc lidí, mezi nimiž byli i hosté z desítek cizích zemí, kteří chtěli vyjádřit solidaritu s maďarskou komunitou LGBTQ+. Podpořila ho také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, kterou kvůli tomu Orbán obvinil z vměšování do maďarských záležitostí.
Parlamentní volby minulý měsíc ukončily šestnáctiletou vládu Viktora Orbána. Novým maďarským premiérem se po nich stal středopravicový politik Péter Magyar, který slíbil zásadní změny oproti Orbánově éře. Prioritou je pro něho napravit vztahy s Evropskou unií, která Maďarsko v uplynulých letech kritizovala kvůli porušování demokratických principů, včetně omezování lidských práv.