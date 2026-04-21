Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Maďarsko takzvaným zákonem o ochraně dětí namířeným proti LGBTQ+ komunitě porušilo právo Evropské unie, rozhodl Soudní dvůr EU. Zákon z roku 2021, který zakazoval zobrazování homosexuality a transgender osob před nezletilými, porušuje několik evropských právních nařízení včetně Listiny základních práv EU, uvedl soud. Server Politico rozsudek označil za přelomový.

„Tato právní úprava představuje obzvláště závažný zásah do několika základních práv,“ stojí v prohlášení soudu. Maďarsko podle něj porušilo zákaz diskriminace na základě pohlaví nebo sexuální orientace, zasáhlo do práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na svobodu projevu.

Soud také upozorňuje, že poprvé shledal samostatné porušení druhého článku Smlouvy o Evropské unii. V tomto článku jsou vyjmenovány základní hodnoty, na kterých je Unie založena. Části maďarského zákona, které se zaměřují na obsah zobrazující či propagující témata spojená s LGBTQ+ osobami, podle soudu „představují koordinovanou řadu diskriminačních opatření“. Soud také upozorňuje na porušení práva na ochranu osobních údajů a na volné poskytování služeb.

Účastníci budapešťského pochodu Pride

Omezení práv menšin

Vláda končícího maďarského premiéra Viktora Orbána představila takzvaný zákon na ochranu dětí při přejímání legislativy EU o audiovizuálních službách a jejích ustanoveních o ochraně dětí před škodlivým obsahem. Evropská komise zákon bezprostředně po jeho přijetí kritizovala, následně s podporou patnácti členských zemí a Evropského parlamentu postoupila případ soudu. Po úterním rozhodnutí může EK podniknout další kroky a požadovat uložení finančních sankcí, pokud Maďarsko rozsudek nenaplní, připomíná Politico.

Zákon, o kterém soud v úterý rozhodl, je součástí rozsáhlejšího omezování práv LGBTQ+ osob v Maďarsku. Tamní parlament v minulosti schválil dodatky k ústavě, které omezují práva sexuálních menšin. V zemi nejsou povoleny sňatky pro lidi stejného pohlaví a vláda prosadila ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy. V loňském roce také zákonodárci zakázali průvody osob LGBTQ+.

Lídr opoziční strany Tisza Péter Magyar, který s velkým náskokem vyhrál nedávné parlamentní volby, uvedl, že jeho strana práva LGBTQ+ komunity podporuje. „Maďarsko chce být zemí, kde nikdo nebude stigmatizovaný kvůli tomu, že uvažuje rozdílně, že miluje někoho jiného nebo že věří v něco jiného než většina,“ prohlásil. S odkazem na právo na svobodu shromažďování vyjádřil také svou podporu LGBTQ+ průvodům.

Pochod za práva komunity LGBT+ v Budapešti

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

před 24 mminutami

Satelitní snímky ukazují následky supertajfunu Sinlaku

Bouře Sinlaku krátce před příchodem na tichomořské souostroví Severní Mariany minulý týden zesílila do podoby supertajfunu páté kategorie. Vítr dosahoval rychlosti přes 260 kilometrů za hodinu a zasáhl vše, co mu stálo v cestě – od lidských obydlí až po ostrovní vegetaci. Po ničivém nárazu však živel postupně zeslábl. Podívejte se na snímky, které zachycují kontrast mezi podobou Severních Marian před příchodem bouře a po jejím úderu.
před 25 mminutami

Delegace z USA jednala na Kubě. Dochází vám čas, vzkázala dle CNN tamní vládě

Kubu navštívila v minulých týdnech americká delegace, která Havaně zdůraznila, že se jí krátí čas na „provedení klíčových reforem podporovaných USA, než se okolnosti nenávratně zhorší“. S odkazem na zdroj z amerického ministerstva zahraničí to uvedla stanice CNN. Washington v poslední době stupňuje na Kubu tlak, americký prezident Donald Trump naznačil i možnou vojenskou akci.
před 33 mminutami

Japonsko usnadní vývoz zbraní, média hovoří o zásadní změně poválečné politiky

Vláda japonské premiérky Sanae Takaičiové schválila změny usnadňující vývoz zbraní. V úterý o tom informovala agentura Kjódó. Agentura AP to označila za zásadní obrat v dosavadní poválečné pacifistické politice ostrovní země. Kritici naopak tvrdí, že postup vlády porušuje japonskou ústavu, kterou se tento asijský stát zříká války. Čína krok japonské vlády odsoudila.
05:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ceny ropy klesají v reakci na možná mírová jednání USA s Íránem

Ceny ropy v úterý ráno klesají, zvrátily tak vysoké zisky z předchozího dne. Za obratem stojí očekávání, že mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem se uskuteční tento týden a umožní vyšší dodávky suroviny z důležitého blízkovýchodního regionu.
před 4 hhodinami

VideoAmerickým lodím na Blízkém východě docházejí základní zásoby. Doručení trvá i přes měsíc

Nejmocnější námořnictvo světa má problém – rodiny posádek lodí, nasazených do operace proti Íránu, dostávají zprávy o docházejících potravinách i tenčících se zásobách hygienických potřeb. Příbuzní se pokoušejí vojákům a vojačkám trvanlivé jídlo, náhradní ponožky, vitamíny, mýdla nebo tampóny poslat. Americká pošta ve spolupráci s námořnictvem doručuje balíčky až na samotné lodě. V roce 2003 za války v Iráku dodání trvalo dva týdny. Letos však zásilky nedorazily ani po měsíci. Velitelství mluví o nepohodlí, které ale muži a ženy ve službě zvládnou. Odmítá, že by šlo o velký problém. Námořníci a vojáci na lodích si také stěžují na opakované prodloužení misí, které nemá v posledních dekádách obdoby.
před 5 hhodinami

Haiťany terorizují drony. Cílí i na děti

Haiti čelí nebývalé vlně násilí spojeného s gangy. Zpacifikovat zločinecké skupiny má pomoci nová mezinárodní mise, jež dostala pravomoc zatýkat. Nahradí tak síly vedené Keňou, které neuspěly a čelí obvinění ze sexuálních útoků. Místní policie ve spolupráci se soukromou vojenskou firmou mezitím systematicky vraždí údajné ozbrojence včetně dětí pomocí dronů. Lidskoprávní organizace poukazují na civilní oběti. Nezletilí tvoří podle OSN polovinu členů gangů.
před 6 hhodinami

Prodloužení příměří s Íránem je velmi nepravděpodobné, řekl Trump

Prodloužení dvoutýdenního příměří s Íránem je velmi nepravděpodobné, pokud do té doby nedojde k uzavření dohody, řekl prezident USA Donald Trump Bloombergu. Příměří dle něj vyprší ve středu večer východoamerického času (v noci na čtvrtek SELČ). Trump zároveň v rozhovoru s listem New York Post (NYP) vyjádřil ochotu setkat se s vysokými íránskými představiteli, pokud při mírových jednáních mezi Washingtonem a Teheránem v Pákistánu nastane průlom.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...