Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud

Maďarsko takzvaným zákonem o ochraně dětí namířeným proti LGBTQ+ komunitě porušilo právo Evropské unie, rozhodl Soudní dvůr EU. Zákon z roku 2021, který zakazoval zobrazování homosexuality a transgender osob před nezletilými, porušuje několik evropských právních nařízení včetně Listiny základních práv EU, uvedl soud. Server Politico rozsudek označil za přelomový.
„Tato právní úprava představuje obzvláště závažný zásah do několika základních práv,“ stojí v prohlášení soudu. Maďarsko podle něj porušilo zákaz diskriminace na základě pohlaví nebo sexuální orientace, zasáhlo do práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na svobodu projevu.
Soud také upozorňuje, že poprvé shledal samostatné porušení druhého článku Smlouvy o Evropské unii. V tomto článku jsou vyjmenovány základní hodnoty, na kterých je Unie založena. Části maďarského zákona, které se zaměřují na obsah zobrazující či propagující témata spojená s LGBTQ+ osobami, podle soudu „představují koordinovanou řadu diskriminačních opatření“. Soud také upozorňuje na porušení práva na ochranu osobních údajů a na volné poskytování služeb.
Omezení práv menšin
Vláda končícího maďarského premiéra Viktora Orbána představila takzvaný zákon na ochranu dětí při přejímání legislativy EU o audiovizuálních službách a jejích ustanoveních o ochraně dětí před škodlivým obsahem. Evropská komise zákon bezprostředně po jeho přijetí kritizovala, následně s podporou patnácti členských zemí a Evropského parlamentu postoupila případ soudu. Po úterním rozhodnutí může EK podniknout další kroky a požadovat uložení finančních sankcí, pokud Maďarsko rozsudek nenaplní, připomíná Politico.
Zákon, o kterém soud v úterý rozhodl, je součástí rozsáhlejšího omezování práv LGBTQ+ osob v Maďarsku. Tamní parlament v minulosti schválil dodatky k ústavě, které omezují práva sexuálních menšin. V zemi nejsou povoleny sňatky pro lidi stejného pohlaví a vláda prosadila ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy. V loňském roce také zákonodárci zakázali průvody osob LGBTQ+.
Lídr opoziční strany Tisza Péter Magyar, který s velkým náskokem vyhrál nedávné parlamentní volby, uvedl, že jeho strana práva LGBTQ+ komunity podporuje. „Maďarsko chce být zemí, kde nikdo nebude stigmatizovaný kvůli tomu, že uvažuje rozdílně, že miluje někoho jiného nebo že věří v něco jiného než většina,“ prohlásil. S odkazem na právo na svobodu shromažďování vyjádřil také svou podporu LGBTQ+ průvodům.