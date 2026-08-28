Příliš rychlé „nalezení“ otevírá v Jižní Koreji statisíce případů pohřešování

Jihokorejská policie znovu prověří zhruba 310 tisíc případů pohřešovaných lidí, které za poslední tři roky uzavřela. Reaguje tak na skandál na ostrově Čedžu, kde policista podle vyšetřovatelů zfalšoval záznamy u nejméně dvou pohřešovaných. Údajně nepravdivě uvedl, že s nimi mluvil, a označil případy za uzavřené. Později ale byla nalezena jejich těla. Informoval o tom britský deník The Guardian.
Policista z oddělení pro pohřešované osoby na policejní stanici v západní části ostrova Čedžu čelí obvinění, že v květnu uzavřel případ 37leté ženy asi dvě a půl hodiny poté, co její partner nahlásil její zmizení. Policista údajně uvedl, že s ženou telefonicky hovořil a že si nepřála zveřejnit své místo pobytu. Policie ale podle dostupných informací žádný záznam o takovém hovoru nenašla.
Tělo ženy policie objevila v pondělí na palmové farmě asi čtyři sta metrů od místa, kde pobývala, tedy 104 dní poté, co byla naposledy spatřena. Příčina její smrti zatím není známá.
Stejný policista podle vyšetřovatelů uzavřel také případ muže, jehož zmizení rodina oznámila začátkem července. Mužovo tělo policie nalezla minulou sobotu. Na Čedžu mezitím zemřeli další dva lidé, kteří byli vedeni jako pohřešovaní.
Policista pochybení odmítá a tvrdí, že s oběma pohřešovanými před uzavřením jejich případů skutečně navázal kontakt. Tento týden ho úřady zatkly a muž čelí mimo jiné obvinění ze zanedbání povinností a padělání úředních elektronických záznamů.
Téměř všechny případy uzavřeny bez rozsáhlejšího pátrání
Skandál přiměl prezidenta I Če-mjonga nařídit vyšetřování postupu policie a požadovat návrh reforem. Ministr vnitra Jun Ho-čung se za případ veřejně omluvil a uvedl, že odhalil systémový problém v přístupu policie k pohřešovaným lidem.
Policie nyní prověří přibližně 310 tisíc případů uzavřených za poslední tři roky. Kontrola skončí v listopadu a případy, u nichž se objeví podezření na nesprávný postup, budou znovu otevřeny.
Jižní Korea loni evidovala více než sedmdesát tisíc oznámení o pohřešovaných dospělých. Podle dostupných údajů bylo 99,7 procenta těchto případů uzavřeno bez rozsáhlejšího pátrání. Celkem 931 pohřešovaných lidí bylo nalezeno mrtvých.
Jihokorejské právo přitom jako pohřešované osoby formálně označuje pouze děti, lidi s autismem, demencí nebo duševním postižením. Policie v těchto případech může například získat údaje o poloze telefonu, rozesílat nouzová upozornění mobilním telefonům v okolí nebo využít rodinné DNA. Ostatní dospělí jsou vedeni jako lidé, kteří odešli z domova, a policie tyto nástroje automaticky využívat nemůže.
O rozšíření pravomocí policie při pátrání po pohřešovaných dospělých se v posledním desetiletí pokusili politici více než deseti návrhy zákonů, žádný z nich ale nebyl schválen. Kritici zároveň upozorňují, že dospělí mají mít právo zmizet z vlastní vůle a že širší možnosti policejního sledování by mohli zneužívat například věřitelé při hledání dlužníků nebo násilní partneři při pátrání po lidech, kteří od nich odešli.