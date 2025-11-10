Izraelský parlament schválil v prvním čtení trest smrti za terorismus

Izraelský parlament v pondělí pozdě večer přijal v prvém čtení návrh zákona, který by soudům umožnil udělovat trest smrti za terorismus. Informovala o tom agentura AFP. Předloha se dle ní „zdá být určena konkrétně pro Palestince odsouzené za smrtící útoky či atentáty proti Izraelcům“.
Návrh zákona poslanci schválili poměrem 39 ku 16 hlasům. K tomu, aby se návrh stal zákonem, je ještě zapotřebí přijetí v druhém a třetím čtení.
Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir, přední osobnost izraelské krajní pravice, pohrozil, že nebude hlasovat s většinou podporující premiéra Benjamina Netanjahua, pokud návrh zákona, který předložil člen jeho strany, nebude v Knesetu předložen k hlasování, poznamenala AFP.
Před týdnem návrh zákona schválil výbor izraelského parlamentu a postoupil jej k projednání v plénu. Trest smrti by mohl izraelský soud podle serveru The Times of Israel udělit za nacionalisticky motivovanou vraždu izraelského občana. Návrh nepočítá s tím, že by trest smrti dostal Izraelec za vraždu Palestince. Trest smrti lze nyní v Izraeli vynést pouze za zločiny proti lidskosti či velezradu.
Trest smrti v Izraeli naposledy dostal v roce 1988 za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti někdejší voják sovětské Rudé armády a bývalý americký občan ukrajinského původu John Demjanjuk. Izraelský nejvyšší soud jej ale v roce 1993 zprostil obvinění. Posledním popraveným s trestem smrti se v Izraeli stal v roce 1962 nacistický válečný zločinec Adolf Eichmann.