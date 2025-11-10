Izraelský parlament schválil v prvním čtení trest smrti za terorismus


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelský parlament v pondělí pozdě večer přijal v prvém čtení návrh zákona, který by soudům umožnil udělovat trest smrti za terorismus. Informovala o tom agentura AFP. Předloha se dle ní „zdá být určena konkrétně pro Palestince odsouzené za smrtící útoky či atentáty proti Izraelcům“.

Návrh zákona poslanci schválili poměrem 39 ku 16 hlasům. K tomu, aby se návrh stal zákonem, je ještě zapotřebí přijetí v druhém a třetím čtení.

Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir, přední osobnost izraelské krajní pravice, pohrozil, že nebude hlasovat s většinou podporující premiéra Benjamina Netanjahua, pokud návrh zákona, který předložil člen jeho strany, nebude v Knesetu předložen k hlasování, poznamenala AFP.

Odpor v Izraeli sílí. Armáda čelí „odmítačům“ i traumatům vojáků
Pohřeb prvního seržanta Jahavy Hady zabitého při konfliktu v Gaze (14. 1. 2025)

Před týdnem návrh zákona schválil výbor izraelského parlamentu a postoupil jej k projednání v plénu. Trest smrti by mohl izraelský soud podle serveru The Times of Israel udělit za nacionalisticky motivovanou vraždu izraelského občana. Návrh nepočítá s tím, že by trest smrti dostal Izraelec za vraždu Palestince. Trest smrti lze nyní v Izraeli vynést pouze za zločiny proti lidskosti či velezradu.

Trest smrti v Izraeli naposledy dostal v roce 1988 za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti někdejší voják sovětské Rudé armády a bývalý americký občan ukrajinského původu John Demjanjuk. Izraelský nejvyšší soud jej ale v roce 1993 zprostil obvinění. Posledním popraveným s trestem smrti se v Izraeli stal v roce 1962 nacistický válečný zločinec Adolf Eichmann.

Izrael si připomíná dva roky od vpádu teroristů z Hamásu
Vzpomínková akce na místě konání festivalu Supernova u příležitosti dvouletého výročí od teroristického útoku Hamásu a jeho spojenců na jih Izraele (7. října 2025)

Výběr redakce

Jak může Babiš vyřešit svůj střet zájmů? Odpovědi hledali Reportéři ČT

Jak může Babiš vyřešit svůj střet zájmů? Odpovědi hledali Reportéři ČT

před 2 hhodinami
V obnovené žatecké synagoze si lidé připomněli výročí křišťálové noci

V obnovené žatecké synagoze si lidé připomněli výročí křišťálové noci

před 3 hhodinami
Temelín zdvojnásobí objem skladu vyhořelého paliva

Temelín zdvojnásobí objem skladu vyhořelého paliva

před 4 hhodinami
Slepý návrat ke kořenům není řešením, říká nový předseda TOP 09 Havel

Slepý návrat ke kořenům není řešením, říká nový předseda TOP 09 Havel

před 5 hhodinami
Pavel: Je legitimní Babiše žádat, aby veřejnosti představil řešení střetu zájmů

Pavel: Je legitimní Babiše žádat, aby veřejnosti představil řešení střetu zájmů

před 6 hhodinami
Policie stíhá v kauze Motol první firmu, Pragoperun FNM, píší Seznam Zprávy

Policie stíhá v kauze Motol první firmu, Pragoperun FNM, píší Seznam Zprávy

před 8 hhodinami
Chybí silné důkazy, že by paracetamol v těhotenství způsoboval autismus, říkají vědci

Chybí silné důkazy, že by paracetamol v těhotenství způsoboval autismus, říkají vědci

před 8 hhodinami
Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izraelský parlament schválil v prvním čtení trest smrti za terorismus

Izraelský parlament v pondělí pozdě večer přijal v prvém čtení návrh zákona, který by soudům umožnil udělovat trest smrti za terorismus. Informovala o tom agentura AFP. Předloha se dle ní „zdá být určena konkrétně pro Palestince odsouzené za smrtící útoky či atentáty proti Izraelcům“.
před 50 mminutami

Příliš horko na život. Vlny veder zabíjejí v amazonských jezerech delfíny

Teploty vody v amazonském jezeře, kde žijí ohrožení kytovci, stouply během vln veder o deset stupňů. Zvířata nebyla schopná se tomu přizpůsobit a zemřela, stejně jako spousta ryb.
před 7 hhodinami

Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

Ukrajina v noci na pondělí znovu zaútočila na ruský přístav Tuapse, který patří k největším ropným terminálům v zemi. Podle zpráv na sociálních sítích tam vypukl požár. Místní úřady tvrdí, že byly zničeny čtyři ukrajinské námořní drony. Obě strany zároveň hlásí likvidaci desítek nepřátelských bezpilotních prostředků a těžké boje v Pokrovsku a okolí.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Rezignace ředitele BBC hýbe britskou politickou i mediální scénou

Kauza upraveného projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odvysílal pořad britské BBC, hýbe politickou i mediální scénou Spojeného království. Nedělní rezignace generálního ředitele BBC Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové označil deník The Daily Telegraph za největší krizi stanice za více než desetiletí. Analytici kladou otázky týkající se zaujatosti média i sporů uvnitř BBC, zatímco někdejší šéfredaktor bulvárního listu The Sun a nynější moderátor BBC David Yelland považuje Davieho pád za puč připravený Radou BBC.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Trump omilostnil Giulianiho a další obviněné z pokusu zvrátit výsledek voleb 2020

Prezident Donald Trump udělil milost desítkám lidí, kteří se údajně podíleli na plánu na sestavení alternativní kandidátky volitelů a „odhalení volebních podvodů“ během voleb v roce 2020. Podle obvinění tak chtěli změnit výsledek prezidentských voleb, v nichž Donald Trump prohrál s Joem Bidenem. Informoval o tom americký prokurátor pro milosti Ed Martin.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Soud propustil Sarkozyho z vězení

Pařížský soud v pondělí odpoledne souhlasil s propuštěním Nicolase Sarkozyho z vězení, kde někdejší francouzský prezident čekal na odvolací proces v kauze nelegálního financování prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye, informovala stanice BFM TV a také tiskové agentury. Sarkozy věznici, kde byl od 21. října, podle místních médií ještě v pondělí opustil. Propuštění je spojeno se soudním dohledem.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Rusko uložilo Češce v nepřítomnosti 13 let za účast v bojích na Ukrajině

Ruský soud uložil Češce v nepřítomnosti třináct let vězení za účast v bojích na straně Ukrajiny. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS s odvoláním na sdělení vyšetřovacího výboru, který v Rusku plní úlohu federálního úřadu pro vyšetřování nejzávažnější kriminality. Podle tvrzení ruského soudu Češka působila u ukrajinské dronové jednotky. Mluvčí českého resortu zahraničí Daniel Drake sdělil, že úřad věnuje případu soustředěnou pozornost.
před 10 hhodinami

Srážku vlaků u Bratislavy vyšetřuje policie jako obecné ohrožení

Po nedělní srážce dvou vlaků nedaleko Bratislavy skončilo v nemocnicích 79 lidí. Nejtěžší zranění utrpěli tři cestující s poraněními hrudníku a břicha, šedesát lidí se zranilo lehce, oznámili záchranáři. Podle ministra zdravotnictví Kamila Šaška jsou všichni pacienti z nehody mimo ohrožení života, v největší bratislavské nemocnici zůstává třináct lidí. Slovenská policie oznámila, že srážku vyšetřuje jako obecné ohrožení.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...