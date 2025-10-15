Izraelská vláda rozhodla umožnit provoz na přechodu Rafah mezi Egyptem a Pásmem Gazy, zrušila také omezení pro přepravu pomoci pro Palestince na tomto území, píší izraelská média. O opatřeních Jeruzalém rozhodl v pondělí v reakci na to, že teroristické hnutí Hamás nepředalo všechna těla zemřelých izraelských rukojmí.
Izraelská vláda povolila provoz přechodu Rafah, píší média
Krok izraelské vlády podle médií reaguje na to, že Hamás v úterý večer předal pozůstatky, o kterých tvrdí, že patří čtyřem izraelským rukojmím. Identitu těl prověřuje forenzní ústav. Izraelská média ve středu ráno informují, že mezi pozůstatky předanými v úterý se podařilo identifikovat tělo Uriela Barucha, kterého Hamás podle armády zabil již při útoku ze 7. října 2023 a jeho tělo pak převezl do Pásma Gazy.
Podle dvou zdrojů serveru The Times of Israel se navíc Hamás chystá předat těla dalších čtyř mrtvých rukojmí během středy.
Podle izraelských médií, která se odvolávají na své nejmenované zdroje, by tak přechod Rafah mohl začít fungovat již ve středu. V minulosti byl přechod klíčovou infrastrukturou pro přepravu humanitární pomoci do Pásma Gazy.
Předání rukojmí se děje na základě dojednaného příměří vycházejícího z 20bodového mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hamás v rámci dohody v pondělí předal dvacet žijících rukojmí a čtyři těla. V úterý následovalo předání dalších čtyř těl. Mrtvých rukojmí bylo podle informací médií celkem 28.
To, že Hamás nepředal i všechna těla mrtvých rukojmí, vzbudilo kritiku části izraelské veřejnosti. První fáze plánu počítá také se zastavením bojů, navýšením objemu humanitární pomoci pro Pásmo Gazy, částečným stažením izraelských vojáků a propuštěním zhruba dvou tisíc palestinských vězňů.