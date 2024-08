Izrael udeřil v Gaze i Libanonu, jednání o příměří jsou zatím neúspěšná

Izrael vyzval civilisty k evakuaci některých oblastí v Pásmu Gazy poté, co zaútočil na město Zavajda v centrální oblasti. Podle palestinské agentury WAFA tam zemřelo nejméně patnáct Palestinců a další desítky byly zraněny. Židovský stát udeřil také v Libanonu, údajně na sklad zbraní hnutí Hizballáh. Na místě zemřelo deset dělníků. Dvoudenní vyjednávání o příměří mezi Izraelem a Hamásem, které v pátek skončilo v katarském Dauhá, konečnou podobu dohody nepřineslo. Americký prezident Joe Biden však tvrdí, že je na dohled, což rozporuje představitel hnutí Hamás.

Už v pátek nařídila izraelská armáda evakuaci severní části města Chán Júnis na jihu Pásma Gazy a také východní části města Dajr Balah v centrální části pásma. List The Times of Israel upozornil, že v praxi pokyn znamená další zmenšení humanitární zóny, kterou armáda dříve stanovila. Podle OSN se páteční výzva k evakuaci dotkla zhruba 170 tisíc lidí.

Izraelská armáda mezitím vyzvala Palestince obývající několik oblastí v centrální části Pásma Gazy, aby z nich odešli. Uchýlit se podle ní mají do vyhrazených bezpečných zón. Důvodem k výzvě je podle izraelské armády „přetrvávající ostřelování ze strany Hamásu“ z daných oblastí. Výzva k evakuaci se týká mimo jiné palestinského uprchlického tábora Maghází, ve kterém izraelští vojáci operovali už na začátku tohoto roku, a jenž se nachází nedaleko Zavajdy.

Mluvčí izraelské armády uvedl, že armáda ví o zprávách o patnácti zabitých v Pásmu Gazy při vzdušném úderu a prověřuje je. Podle agentury AFP, která se odvolává na palestinskou civilní ochranu řízenou teroristickým Hamásem, bylo při útoku v Zavajdě zabito patnáct členů jedné rodiny. Devět z nich bylo podle mluvčího civilní ochrany Mahmúda Basala mladších sedmnácti let.

Izrael opět vstoupil do Chán Júnisu

Žádná ze stran blízkovýchodního konfliktu by neměla podkopávat úsilí o dojednání příměří v Pásmu Gazy a o výměně rukojmí, uvedl k jednání v pátek na sociálních sítích americký prezident Joe Biden. Později řekl, že je stran vyhlídek na příměří optimistický. Dohoda je podle něj na dohled, ale jednání ještě zdaleka nejsou u konce. „Je tu ještě několik otázek. Myslím, že máme šanci (na dohodu),“ dodal bez dalších podrobností.

Vysoce postavený představitel palestinského teroristického hnutí Hamás Sámí abú Zuhrí označil představu o brzkém dosažení dohody za iluzi, napsal web The Times of Israel. Podle Zuhrího Izrael sabotuje šance na dohodu a Washington tyto snahy podporuje. „Nejsme blízko dohody ani skutečných jednání, spíše vnucování amerického diktátu,“ řekl Zuhrí.

Do regionu míří i americký ministr zahraničí Antony Blinken, který by se měl v pondělí setkat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Podle Bidena bude pokračovat v „intenzivním úsilí o dojednání dohody“, zatím však není jasné, co nejnovější návrh obsahuje.