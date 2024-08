Hizballáh vypálil na Izrael desítky raket

Libanonské hnutí Hizballáh opět vypálilo desítky raket na Izrael. Hnutí tvrdí, že tak reagovalo na izraelské útoky na vesnice na jihu Libanonu, při kterých prý utrpěli zranění civilisté, informuje agentura DPA. Kanada vyzvala své obyvatele, aby se vyhnuli cestování do Izraele kvůli nepředvídatelné bezpečnostní situaci. Francie svým občanům doporučila, aby nyní nejezdili do Libanonu a pokud tam jsou, aby ho co nejdříve opustili. Podobná doporučení vydaly dříve i další země.

Komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland ve vysílání ČT24 uvedl, že Írán může dobu odvety záměrně protahovat a napětí prodlužovat. Aktuální útok podle něj mohl být pokusem otestovat, co Izraelci udělají. Mluví se prý o tom, že útok bude vypadat podobně jako ten minulý, kdy Íránci na Izrael vypálili stovky letících objektů. Je možné, že se bude jednat o útok z několika stran.

„Íránci byli velice ponížení tím, že byl zabit Haníja, jejich host, přímo na jejich území, a to ještě způsobem, o němž se spekuluje, že byl z hlediska Izraele velmi troufalý. Že byli najatí lidé přímo uvnitř íránských bezpečnostních struktur,“ říká komentátor. Izrael ani Írán podle něj nechtějí skutečný regionální konflikt, ale jsou nyní ochotní hodně riskovat.

Západní státy varují před cestami do regionu

„Bezpečnostní situace se může bez varování dál zhoršit. Pokud ozbrojený konflikt nabere na intenzitě, mohlo by to ovlivnit vaši možnost odcestovat (z Izraele),“ uvedla kanadská vláda. „Mohlo by to vést k výpadkům v dopravě, včetně uzavření vzdušného prostoru a rušení a odklánění letů,“ dodala.

Francouzská diplomacie na svém webu upozornila, že letecká spojení z Libanonu jsou zatím stále k dispozici, a vybídla Francouze, aby tuto blízkovýchodní zemi opustili co nejdříve. Zopakovala doporučení, aby se nyní cestám do této destinace vyhnuli.

Podle serveru listu The Times of Israel se dál zvyšuje počet leteckých společností omezujících kvůli bezpečnostním obavám letecké spojení s Izraelem. V sobotu španělské nízkonákladové aerolinky Iberia Express zrušily do pondělí lety do Tel Avivu i z Tel Avivu. Španělská firma Air Europa pak zrušila lety do Izraele a z Izraele od neděle do středy, píše The Times of Israel.