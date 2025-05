Ukrajinský parlament ratifikoval dohodu s USA o nerostném bohatství

Podle Svyrydenkové je v dohodě jasně stanoveno, že všechny zdroje na ukrajinském území i v teritoriálních vodách patří Ukrajině a je to Kyjev, kdo bude určovat, co a kde se bude těžit. „Firmy jako Ukrnafta nebo Enerhoatom zůstávají ve vlastnictví státu,“ zdůraznila Svyrydenková.

„Očekáváme, že po dobu prvních deseti let nebudou zisky a výnosy fondu rozděleny, ale budou moci být investovány pouze na Ukrajině, do nových projektů nebo obnovy. Tyto podmínky budou dále projednávány,“ uvedla ministryně. Smlouva je podle ní v souladu s ukrajinskou ústavou a nemění nic na cestě země do EU.