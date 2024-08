Izrael opět vstoupil do Chán Júnisu

Izraelská armáda potvrdila, že zahájila novou pozemní operaci ve městě Chán Júnis v jižní části Pásma Gazy, informuje server The Times of Israel. Její vojáci se z této oblasti stáhli teprve před měsícem, ve čtvrtek ale armáda opět vyzvala palestinské civilisty z východní části města, aby se evakuovali do humanitární zóny na pobřeží. Boje proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás a dalším teroristickým skupinám pokračují i v jiných částech tohoto úzkého pobřežního pásu.