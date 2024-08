Velitel izraelské armády slíbil likvidaci nového šéfa Hamásu

„Tento (nový) politický titul nic nezmění na skutečnosti, že je to vrah odpovědný za plánování a provedení toho, co se stalo 7. října, a tak nás tato změna titulu nejen nezastaví v pátrání po něm, ale naopak nás k němu podněcuje,“ řekl. Izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac v úterý prohlásil, že Sinvár musí být „rychle odstraněn“.

Kdyby Izraelci věděli, kde se Sinvár nachází, tak ho ihned zajmou nebo zabijí, nepotřebují to nijak vysvětlovat, poznamenal komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. „Jiná věc je, že v Izraeli sílí tlak bezpečnostních struktur na (izraelského premiéra) Benjamina Netanjahua, aby souhlasil s příměřím. (...) Je to pravděpodobně i tím, že armáda nebo tajné služby se domnívají, že válka nemá šanci vyřešit to, co se ještě před půl rokem zdálo, že vyřešit může,“ podotkl v pořadu Horizont ČT24.

Výměnou velitele teroristického hnutí se toho příliš mnoho podle něj nemění. Dlouhodobě existovala rivalita mezi Hamásem působícím v Gaze a exilovým vedením, sdělil. „Dlouho to bylo tak, že ti, kdo byli v exilu, měli přístup k penězům, kontaktům a byli důležití pro fungování Gazy, která byla izolovaná.“ Válka s Izraelem podle něj však hodně změnila rovnováhu uvnitř samotného teroristického uskupení. „Posledních deset měsíců tak byl Sinvár tím, kdo rozhodoval. V tomhle smyslu se tak skutečně nic nemění,“ vysvětlil.