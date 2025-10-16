Izraelská armáda potvrdila identitu dvou rukojmí, jejichž pozůstatky ve středu Izraeli předali teroristé z Hamásu. Píše to server The Times of Israel. Jednou z obětí je žena. Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac zaúkoloval armádu, aby vypracovala komplexní plán na porážku Hamásu, pokud znovu propuknou boje.
Izrael identifikoval další těla rukojmí. Jedno patří ženě
Armáda již informovala rodiny Izraelců a následně zveřejnila jejich jména. Inbar Haimanová byla zabita 7. října 2023 při útoku Hamásu a jeho spojenců na hudební festival Nova na jihu Izraele a její tělo bylo následně odvezeno do Pásma Gazy. Haimanová byla poslední ženskou rukojmí v Pásmu.
Důstojník izraelské armády Muhammad Atráš byl zabit ve stejný den v boji s útočníky v oblasti kibucu Nahal Oz a tělo bylo také následně přepraveno do palestinské enklávy. V Gaze nadále zůstává 19 těl rukojmí, teroristé ale ve středu večer uvedli, že k nim v současnosti nemají přístup.
V pondělí Hamás a jeho spojenci na základě dohody o příměří propustili posledních dvacet žijících rukojmí zadržovaných v Pásmu. Izrael poté výměnou propustil téměř dva tisíce palestinských vězňů.
Nový izraelský plán
Americký prezident Donald Trump znovu vyzval Hamás, aby složil zbraně. K jeho odzbrojení, které je jedním z bodů mírového plánu, nebude podle šéfa Bílého domu nutné nasadit americké vojáky. Jeruzalém podle premiéra Benjamina Netanjahua trvá na demilitarizaci palestinské enklávy.
Izraelský ministr obrany Kac mezitím uložil izraelské armádě vypracovat komplexní plán, jak porazit Hamás, pokud dojde k obnovení více než dva roky trvající války, uvedla ve středu jeho kancelář. „Izrael se vrátí do těch ulic, jakmile dám pokyn. Pokud by tam Izrael mohl vtrhnout a rozflákat je na maděru, tak by to udělal,“ uvedl Trump podle televize CNN na dotaz, co se stane, pokud se Hamás odmítne vzdát zbraní.
Nedodržení mírového plánu by mohlo ohrozit budoucí rekonstrukci Gazy. Ta podle OSN naléhavě potřebuje humanitární pomoc a obnovu infrastruktury.
Někteří obyvatelé nacházejí své čtvrti zcela rozbořené. „V této oblasti je všechno zničené. Nemůžu pochopit, co se tady stalo. Nevím, co mám dělat. Cítím se, jako bychom byli v noční můře,“ popsal Palestinec Ajman Avadalláh, který žije ve městě Gaza.
Skoro šest desítek aerolinií v souvislosti s klidem zbraní obnoví lety do Izraele. Patří mezi ně třeba British Airways, Iberia nebo Swiss. První spoje do židovského státu chtějí vypravit na konci října. Naopak Ryanair nebo easyJet se k obnově dřívějších tras zatím nechystají.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na brutální útok teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli.
Podle údajů ministerstva zdravotnictví kontrolovaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích zabito skoro 68 tisíc Palestinců a dalších 170 tisíc jich bylo zraněno, uvedla agentura WAFA. Tvrzení nelze nezávisle ověřit, OSN nicméně tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většina obětí byli civilisté. Přibližně 9500 osob je v enklávě nadále pohřešováno.