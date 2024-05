Hamás přistoupil na návrh dohody o příměří, tvrdí média

Podrobnosti dohody zatím nejsou známé, předchozí návrhy však zahrnovaly propouštění izraelských rukojmích, palestinských vězňů z Izraele a časově omezený klid zbraní. Boje v Pásmu Gazy, které začaly loni 7. října, dosud přerušilo jen jedno týden trvající příměří na konci listopadu.

Agentura Reuters v pondělí večer uvedla, že šéf Hamásu Haníja informoval katarského premiéra a šéfa egyptské rozvědky o přijetí jejich návrhu.

„Pokud se to potvrdí, tak to může být potenciálně velice významná zpráva,“ informoval z Tel Avivu zpravodaj ČT David Borek. Podotknul však, že není jisté, na jaké podmínky Haníja ve svém vyjádření odkazuje.

„Ale pokud by to platilo, tak se můžeme domnívat, že v tuto chvíli Izrael ještě neuzavřel cestu k obnovenému jednání o příměří,“ pokračoval Borek. Zesilující úvahy o invazi do Rafáhu v posledních dnech mohly podle něj být Izraelem pojímány jako taktický vzkaz pohrozit Hamásu, aby „byl vstřícnější“.

Současné boje mezi Hamásem a Izraelem začaly loni 7. října, když Hamás zaútočil na Izrael.